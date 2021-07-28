Tunç Soyer: Din, dil, ırk fark etmeksizin kimseyi sudan, hizmetten, güvenlikten yoksun bırakmam

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, “Açık sınır politikası ile ülke sınırlarımız yok sayılıyor ve milyonlarca insan sınırlarımızdan giriyor. Benim görevim ise İzmir’de toplumsal barışı korumak ve her insana eşit hizmet vermeye devam etmektir” dedi.

“İNSANLIĞA KESİLEN BİR CEZA OLUR”

Açıklamasının devamında Soyer, “Din, dil, ırk fark etmeksizin kimseyi sudan, hizmetten, güvenlikten yoksun bırakmam, bırakamam. Bu her şeyden önce uygulanan yanlış politikalara değil, insanlığa kesilen bir ceza olur. Yönetememenin sonucu olarak da görsek masumlara kesilen hiçbir ceza bize ait olamaz” ifadelerini kullandı.