Tunç Soyer duyurdu: Aslı Özkısırlar’ın anısı hatıra ormanında yaşatılacak

Sosyal medyada ‘Aslı tezgah lobisi' kullanıcı adı ile yer alan Aslı Özkısırlar, takı satarak geçimini sağlıyordu. Çoklu organ yetmezliğine yakalanan Özkısırlar, hastanede yer olamadığı için tedavi olamıyordu. Twitter üzerinden de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya yazarak defalarca durumunu anlatan Özkısırlar, geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer, Özkısırlar’ın adına hatıra ormanı oluşturacaklarını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Soyer, “Çok erken kaybettiğimiz kıymetli hemşehrimiz Aslı Özkısırlar’ın acısını derinden yaşıyoruz. Yakın çevresinden gelen Sevgi Yolu’nda Aslı’nın hatırasını taşıyan bir köşe ve İzmir’imizde adını yaşatacak bir hatıra ormanı isteklerini gerçekleştireceğiz” dedi.

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