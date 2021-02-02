Tunca ‘sarı alarm’ seviyesinde ve yükselmeye devam ediyor

Edirne'de, son günlerde etkili olan yağışlarla beraber kaynağını Bulgaristan'dan alan Tunca Nehri su debisi yüksekliği ‘sarı alarm' seviyesine yükseldi. Geçtiğimiz Ocak ayında ‘kırmızı alarm' seviyelerine ulaşan nehir debisi, bölgede sel ve su taşkınları riski oluşturmuştu.

48 SAATTE 5 KAT ARTTI

Tunca Nehri su debisi, an itibariyle DSİ verilerine göre, Suakacağı ölçüm istasyonunda 107 metreküp/saniye olarak ölçülüyor. Kent genelinde, dün etkili olan sağanak yağış ise bugün etkisini kaybetti, hava sıcaklığı ise 16 derece olarak kaydedilirken, bölgede yağış beklenmiyor. (İHA)