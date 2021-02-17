Tunceli-Erzincan karayolu kar nedeniyle tüm araç geçişlerine kapatıldı

Meteorolojinin uyarısını yaptığı kar yağışı Tunceli'nin yüksek rakımlı bölgelerinde sabaha karşı etkili olmaya başladı. Yoğun kar yağışı nedeniyle Pülümür ilçe merkezi ile Erzincan'a bağlı Mutu köprüsü arasında görüş mesafesi sıfıra kadar düştü. Valilik tedbir amaçlı yolu tüm araçların geçişlerine kapattı.

Tunceli Valiliği tarafından yapılan açıklamada, “Yoğun yağış ve görüş kaybı nedeniyle Mutu Köprüsü (Erzincan il sınırı) ile Pülümür ilçe merkezi arasında kalan yol, ikinci bir duyuruya kadar tüm araçların geçişine kapatılmıştır” denildi. (İHA)