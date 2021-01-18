Tunceli’de 30 köye elektrik verilemiyor

Bir çok ilde olduğu gibi Tunceli’de de kar yağışı 3 gündür etkili oluyor. Kar yağışı nedeniyle kent merkezi hariç bir çok ilçe beyaza bürünürken, köyler de kar altında kaldı.

Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 11, Pülümür'de 40, Ovacık'ta 26, Nazımiye'de 21, Mazgirt'te 18, Hozat'ta 13, Pertek'te 10 ve Çemişgezek ilçesinde 4 olmak üzere toplam 143 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle Erzincan-Pülümür arası geçici olarak trafiğe kapatılırken, Elazığ yolunda ise tedbirler alındı. Kent merkezinde ara ara karla karışık yağmurun etkili olduğu kentte ise başta Ovacık ilçesi olmak üzere Pülümür ve Hozat kara gömüldü. Ovacık ilçesinde kar kalınlığı yer yer bir buçuk metreyi ulaşması nedeniyle evlerin ilk kısımları ile bazı araçlar kardan neredeyse kayboldu.

30 KÖY ELEKTRİKSİZ

Kar yağışı nedeniyle Pertek ilçesinde enerji nakil hattında ise arıza meydana geldi. Meydana gelen arızadan kaynaklı 30 köye elektrik verilemediği bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada ise , “Tunceli -Pertek ilçemizde enerji nakil hattında meydana gelen arızadan dolayı 30 köyümüze 5 saat boyunca elektrik verilemeyecektir. Arızanın giderilmesi için ekiplerimizin çalışmaları devam etmektedir” denildi. (İHA)