Tunceli’de ‘Boğaziçi’ gerginliği

Tunceli Sanat Sokağı’nda, siyasi parti ve sendika temsilcilerinden oluşan grup, öğle saatlerinde, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlere destek vermek amacıyla bir araya geldi.

Tunceli Valiliği’nce İl Hıfzıssıhha Kurulu’nun corona virüsü tedbirleri kapsamında alınan eylem ve etkinlik yasağı nedeniyle polis ekipleri, açıklamak yapmak isteyen gruba izin vermedi. Yaşanan gerginliğin ardından grup, Kamu Emekçileri Sendikası önünde açıklama yaptı.

“HER TÜRLÜ BASKI SON BULSUN”

İktidarın ve yandaşlarının her türlü etkinlik serbest olduğunu belirten Emek ve Demokrasi Güçleri adına açıklama yapan Hıdır Kaya, “İktidar ve yandaşlarının kendilerinin yaptığı her türlü kongre, afiş, pankart ve etkinlik serbest iken demokratik muhalefeti susturmak için yapılan bu yasaklara sessiz kalmayacağımızı belirtmek istiyoruz. Biz aşağıda imzası bulunan kurumlar, geçmişte olduğu gibi bugün de, hukuka aykırı tüm işlem ve eylemlerin karşısındayız” ifadelerini kullandı.