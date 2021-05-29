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Tünel içinde facia: 2 ölü, 2 yaralı

Giresun’un Tirebolu ilçesinde tünel içinde ters yönde ilerleyen kamyonetin karşı yönden gelen araçla çarpışması sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1'i ağır 2 kişi de yaralandı.

Güncellenme: 18:14, 29/05/2021
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Tünel içinde facia: 2 ölü, 2 yaralı

Kaza saat 15.00 sıralarında Tirebolu ilçesinde Kilise Burnu Tünelinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Nuri Bayraktaroğlu kontrolündeki 25 TC 836 plakalı kamyonet, ters yönde tünelde ilerlerken karşı yönden gelen Selçuk Aktan kontrolündeki 28 AAJ 718 plakalı araçla kafa kafaya çarpıştı.

Kazada Fiat marka araçta bulunan sürücü Selçuk Aktan ile yolcu olarak bulunan Fatih Bayır olay yerinde hayatını kaybetti.

İNCELEME BAŞLATILDI

Kamyonetin sürücüsü Nuri Bayraktaroğlu ile aynı araçta bulunan Asiye Bayraktaroğlu ise yaralandı.

Ağır yaralanan Asiye Bayraktaroğlu, Tirebolu Devlet Hastanesindeki kontrollerinin ardından Giresun Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Terk istikamette tünele giren kamyonetin neden olduğu kazayla ilgili inceleme başlatıldı. İHA

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