Tüp bomba gibi patladı: 3 yaralı

Edirne’nin Keşan ilçesindeki bir evde mutfak tüpü, sızan gazın alev alması ile patladı. Bomba etkisi oluşturan patlamanın ardından aynı aileden 3 kişi ağır yaralandı.

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Keşan'a bağlı Yayla sahilinde bulunan bir evde gece saatlerinde ocakta süt ısıtan T.K., sonrasında ocağın başından ayrıldı. Tüpten sızan gaz önce mutfak ardından da tüm evin içine doldu.

Bu sabah saat 07.30 sıralarında kahvaltı hazırlamak için tekrar ocağın başına geçen T.K., çakmağı çaktığında patlama oldu. İçeride biriken gazın basıncın etkisiyle bomba gibi patladığı ev ağır hasar aldı.

EVİN PENCERELERİ YERİNDEN SÖKÜLDÜ

Evin pencere çerçevelerinin patlamanın etkisiyle söküldü evde T.K. ile birlikte bulunan eşi C.K. ve 3 yaşındaki oğulları Y.E.K. yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye gelen ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralılar hastaneye sevk edilirken bölgeye Keşan İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Jandarma ekipleri inceleme yapmak üzere geldi. Bu sırada gaz sızıntısı yapan tüp de dışarıya çıkarılarak güvenli bir yere alındı.

Vücutlarında ciddi yanıkların oluştuğu aile bireyleri ambulanslarla ve ambulans helikopterler ile İstanbul ve Bursa'daki hastanelere kaldırıldı. 6 aylık hamile olduğu öğrenilen T.K. ve C.K. ile Y.E.K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. (İHA)