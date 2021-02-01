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Turgut Özal’ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Merhum Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın özel doktoru ve Türkiye'nin ilk beyin cerrahlarından Cengiz Aslan, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 72 yaşında hayatını kaybetti. Gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlanan Aslanın cenazesi 2008 yılında hayatını kaybeden oğlu Alp Aslanın yanına defnedildi.

Güncellenme: 13:44, 01/02/2021
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Turgut Özal’ın doktoru Cengiz Aslan son yolculuğuna uğurlandı

Edirnekapı Mezarlığında yapılan cenaze töreninde  eşi Nilgün Aslan ise ayakta durmakta zorlandı. Turgut Özal’ın göz doktoru olan ve Op. Dr. Cengiz Aslanla beraber çalıştığını ifade eden  Prof. Dr. Murat Öncel;

Kendisine 1 ay önce göz ameliyatı yapacaktım. Kataraktı vardı ama nasip olmadı. Turgut Özal döneminde beraber çalıştık 35 yıldır tanıyorum kendisini. Sadece iyi bir doktor değil aynı zamanda çok iyi bir insandı dedi.

Op. Dr. Aslanın çocukluk arkadaşı Dr. Oktay Duran da Tanıdığım arkadaşlarımın arasında en efendi, en insan sever vatanın milletini en çok seven yapıya sahipti. Hastalarına kendinden çok daha fazla özen ve dikkat gösterirdi diye konuştu. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:13:34,