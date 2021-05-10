Turistler çıplak poz verdi, ortalık karıştı

Salgın nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında milyonlarca insan evlerinden çıkamazken, bu yasaktan muaf tutulan yabancı turistler tatilin ve güneşin tadını çıkarıyor.

ÇIPLAK DEVRİYE NOTU İLE PAYLAŞTI

Yabancı turistlerin keyfini çıkardığı Pamukkale'de Avrupa Vücut Geliştirme Şampiyonu Sırp Marcin Modrzejewski, görenlerin tepkisine yol açan çirkin bir paylaşım yaptı. Sosyal medya hesabında bir arkadaşıyla birlikte travertenlerde çıplak fotoğrafını koyup, “Çıplak devriye. Neyse ki kimse yılanımızda boğulmadı” yorumunu yapan Modrzejewski'nin paylaşımı kendi vatandaşlarından bile tepki gördü.

2018 yılında Polonya ve İskoçya'da düzenlenen Vücut Geliştirme Şampiyonaları'nda Avrupa Şampiyonu olduğu öğrenilen Modrzejewski'nin takipçilerinden Karol Karol isimli kullanıcı, çirkin paylaşıma “Bu ne pislik!” yorumunda bulundu.

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