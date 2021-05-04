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Turistler İstiklal Caddesi’ne akın etti! Maske takmaya bile üşendiler

Artan corona virüsü vakaları nedeniyle Türkiye genelinde tam kapanma uygulanırken İstanbul'da İstiklal Caddesi'ne akın eden turistler yoğunluk oluşturdu. Maske takmaya bile üşenenler bir aşağı bir yukarı gezerken, polis kontrolleri yetersiz kaldı.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 15:54, 04/05/2021
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Turistler İstiklal Caddesi’ne akın etti! Maske takmaya bile üşendiler

Corona virüsüyle mücadele kapsamında uygulana tam kapanma kararı, uygulamadan muaf turistlere yaradı. İstanbul’da İstiklal Caddesi’ne gruplar halinde akın eden turistler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.

Caddenin girişinde kontrol noktası oluşturan polisler, ağızlarında maske, sıcak havada görev yapmaya çalışırken; pek çok turistin maske takmadığı görüldü.

Tam kapanma sürecinde Türk vatandaşlarına ağır kısıtlamalar getirilirken; turistlere tura çıkmak, ören yerlerini gezmek, denize girmek serbest…

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