Turistler İstiklal Caddesi’ne akın etti! Maske takmaya bile üşendiler

Corona virüsüyle mücadele kapsamında uygulana tam kapanma kararı, uygulamadan muaf turistlere yaradı. İstanbul’da İstiklal Caddesi’ne gruplar halinde akın eden turistler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.
Caddenin girişinde kontrol noktası oluşturan polisler, ağızlarında maske, sıcak havada görev yapmaya çalışırken; pek çok turistin maske takmadığı görüldü.
Tam kapanma sürecinde Türk vatandaşlarına ağır kısıtlamalar getirilirken; turistlere tura çıkmak, ören yerlerini gezmek, denize girmek serbest…