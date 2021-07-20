Turistleri soyan taksici böyle yakalandı

Şişli'de farklı zamanlarda M.D. ve I.M.P. isimli yabancı uyruklu turistleri hedefine alan ticari taksi sürücü, turistlerden 350 EURO, Bin TL ve cep telefonu çalarak kaçtı. Soyulduklarını anlayan turistler, Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne giderek suç duyurusunda bulundu.

PLAKADAN YAKALANDI

Turistlerin ihbarı üzerine harekete geçerek, olayın yaşandığı yerde güvenlik kamerası görüntülerini inleyen Şişli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ticari taksinin plakasını belirleyerek, sürücünün İ.Ç. isimli şahıs olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde sürücü İ.Ç. yakalanarak polis merkezine götürüldü.

Şişli'de turistler ve taksici arasında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, ticari taksi sürücüsünün beklediği sırada turistlerin geldiği aracın bagajının açıldığı ve daha sonra tekrar açılıp kapatıldığı görülüyor.