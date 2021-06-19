Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Turizme KDV desteği verilecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da bir otelin açılışında konuşma yaptı. Erdoğan, "Rusya'nın seyahat yasağını kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kabine toplantısının ardından turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim" ifadelerini kullandı.

Güncellenme: 14:52, 19/06/2021
HaberlerGündem
Turizme KDV desteği verilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da bir otelin açılışında konuşma yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Rusya’nın seyahat kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kabine sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim.

* Önümüzdeki haftalarda seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz.

İlginizi ÇekebilirCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bölgedeki siyasi sorunlar için diyalog' mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'bölgedeki siyasi sorunlar için diyalog' mesajı
AKP Antalya Avrupa Cumhurbaşkanı Hükümet Recep Tayyip Erdoğan Rusya