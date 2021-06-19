Turizme KDV desteği verilecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya’da bir otelin açılışında konuşma yaptı.

Erdoğan’ın açıklamalarından satırbaşları:

* Turizm sektörünü desteklemeyi kesintisiz bir şekilde sürdürüyoruz. Rusya’nın seyahat kaldırmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Kabine sonrası turizmde KDV desteği konusunda müjdeyi vereceğim.

* Önümüzdeki haftalarda seyahat kısıtlamalarının kaldırılmasının hızlanacağı anlaşılıyor. Turizmcilerin sezonun ikinci yarısını değerlendirebilmelerini temin edebileceğiz.