Türk Bayrağı, Atatürk ve Özgecan Aslan hakkında sapıkça paylaşımlar yapan şüpheli yakalandı

Sosyal medyada açtığı kanalda “2015'te Mersin'de katledilen Özgecan Aslan hakkında çirkin paylaşımlarda bulunan”, “Türk Bayrağı'nı yırtan”, “3 yaşında bir kız çocuğuna tecavüz ettiğini söyleyen” ve “Atatürk'e hakaret ettiği” belirlenen A.Ş.'nin paylaşımları büyük tepkiye sebep oldu.

Twetter'da “Sapık A. tutuklansın” etiketi en çok paylaşılanlar listesine ilk sıralardan girerken, İstanbul Polisi olayla ilgili harekete geçti. Araştırmalarda şüphelinin 17 yaşında A.Ş. olduğu belirlendi. Bunun üzerine İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü görevlilerince A.Ş. gözaltına alındı.

Emniyette sorgulanan şüphelinin, 3 yaşında kız çocuğuna tecavüz ettiğinin yalan olduğunu söylediği ve paylaşımları “trendtopic” olmak için yaptığını ifade ettiği belirtildi.

Şüpheli hakkında “Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar” başlıklı “5816 Sayılı Kanuna Muhalefet” ile Türk Ceza Kanunu’nun “Devletin Egemenlik Alametlerini Aşağılama” başlıklı 300. Maddesi, “Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama” başlıklı 216. Maddesi ile “Çocuğun Cinsel İstismarı” başlıklı 103'üncü maddesine istinaden işlem başlatıldığı belirtildi.