Türk corona hastası Hollanda’dan ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

Amsterdam’da oturan 3 çocuk babası İlhan Duman, 8 Ocak’ta corona virüsüne yakalandı. Hastaneye başvuran Duman’a, rahatsızlığının ağır seyretmediği gerekçesiyle tedavisinin evde süreceği belirtildi.

Evde tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Duman, ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü. Duman, 17 Ocak’ta hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınarak solunum cihazına bağlandı.

TÜRKİYE’YE GETİRİLDİ

İlhan Duman’ın oğlu Furkan, doktorların iyileşmesinin mümkün olmadığını söylediği babasının Türkiye’de tedavi görmesini isteyerek konsolosluk yetkilileri ile görüştü.

Yapılan görüşmelerin ardından İlhan Duman, ambulans uçakla Türkiye’ye getirilerek Ankara Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı.

“ÇOK TEŞEKKÜR EDİYORUZ”

Furkan Duman, babasının Türkiye’ye getirilmesinden dolayı mutlu olduğunu söyleyerek şu ifadeleri kullandı:

* Amsterdam’da babam hastaneye alınmıştı. Tedavisinin olmayacağını, iyileşmeyeceğini ön görüp makineleri durdurmak istediler. Tedaviye devam etmek istemediler.

* Amsterdam Başkonsolosluğu ile irtibata geçip onların yardımıyla Sağlık Bakanlığına ulaştık. Sağlık Bakanlığı da bize yardımcı oldu. Hepsinden Allah razı olsun.

* Gece 00.00’da arayıp sabah 05.00’de uçağımızı göndereceklerini söylediler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca’ya, Türkiye Cumhuriyeti’ne, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız.

* Türk devleti her zaman bütün vatandaşlarına yardımcı olmaya çalışıyor. İyi ki Türk’üz, çok teşekkürler.

Öte yandan İlhan Duman’ın tedavisinin devam ettiği öğrenildi. DHA