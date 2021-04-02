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Türk corona hastası Londra’dan ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

İngiltere'nin başkenti Londra'da durumu ağırlaşan corona virüsü hastası Erdal Yetimova, Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans uçakla Türkiye'ye getirilerek tedavi altına alındı.

Güncellenme: 21:30, 02/04/2021
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Türk corona hastası Londra’dan ambulans uçakla Türkiye’ye getirildi

İngiltere’nin başkenti Londra’ya yaşayan Erdal Yetimova corona virüsüne yakalandı. Hastaneye başvuran Yetimova, rahatsızlığının ağır seyretmediği gerekçesiyle tedavisinin evde süreceği belirtildi.

Evde tedavisi sürerken durumu ağırlaşan Yetimova, ailesi tarafından bir kez daha hastaneye götürüldü. Solunum cihazına bağlanan ve kan kusmaya başlayan Yetimov’un durumu üzerine ailenin, AKP İstanbul Milletvekili Zafer Sırakaya ile temasa geçtiği öğrenildi.

Ardından Yetimova’nın Londra’dan Sağlık Bakanlığı’na ait ambulans uçakla İstanbul’daki Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı. DHA

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