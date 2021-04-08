Türk Yıldızları’nın şehit pilotu memleketine uğurlandı

Konya’daki 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda konuşlu 134’üncü Filo Komutanlığı’na bağlı akrobasi timi Türk Yıldızları’na ait NF-5 uçağı, eğitim uçuşu için havalandıktan kısa süre sonra Aslım çöplük alanına düştü. Kazada, Hava Pilot Yüzbaşı Burak Gençcelep şehit oldu. Şehit Gençcelep’in uçağın organize sanayi bölgesindeki iş yerlerine düşmesini önlemek için boş araziye manevra yaptığı üzerinde durulduğu belirtildi.

EŞİ GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADI

Şehit Pilot Yüzbaşı Gençcelep için bugün 3’üncü Ana Jet Üs Komutanlığı’nda tören düzenlendi. Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan, 3’üncü Ana Jet Üs Komutanı Hava Pilot Tuğgeneral Fidan Yüksel, mesai arkadaşları, eşi Nurcan, çocukları Kayra (8) ve Kaan (3), annesi Nuray ve babası Mehmet Gençcelep katıldı. Nurcan Gençcelep, eşinin cenazesi askerler tarafından omuzlara alındığı sırada gözyaşlarına hakim olamadı, ”Bizi nasıl bırakıp gidiyorsun” dedi.

Bu sırada oğlu Kayra Gençcelep de babasının tabutunu bakıp ağladı. Olan bitenden Kaan ise bir eliyle kendisine verilen simidi yerken, diğer eliyle de ağabeyinin elinden tuttu. Şehit Gençcelep’in cenazesi, ailesinin de bulunduğu askeri uçakla memleketi Trabzon’a uğurlandı. (DHA)

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