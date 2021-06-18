Türkçe isimli işletmelere yüzde 75 vergi indirimi

Sivas Belediyesi Türkçe isim kullanan işletmelere ilan ve reklam vergisinde yüzde 75 indirim uygulanacağını açıkladı. Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, 2021 yılının ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ ilan edilmesinin ardından kent genelinde bir dizi etkinlik düzenleyeceklerini ifade ederek, bazı cadde ve sokaklarında Türkçe olmayan veya yanlış yazılan isimleri değiştireceklerini söyledi. Başkan Bilgin, geçmişte yanlış yazılan Şifahiye sokağın isminin değiştirilmesi programına katılarak ismi Şifaiye olarak değiştirilen sokağa yeni tabelayı yerleştirdi.

”TÜRKÇE’NİN SES BAYRAĞINI DALGALANDIRIYORUZ”

Türk Dil Kurumu Üyesi ve Başkan Danışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı; “Bu yıl ‘Yunus Emre ve Dünya Türkçe Dili’ yılı ilan edildi. Bizler de Sivas'ta Türkçe'nin ses bayrağını dalgalandırmak için faaliyetler yapıyoruz. Benim içimde ukdeydi, gidip geldikçe bu sokağın adını Şifahiye olarak görmek beni üzüyordu. Çünkü Türkçe de ‘Şifhaiye' diye bir kelime yoktur. Medresenin adı Şifahiye medresesi bu sokakta adını medreseden alıyor. Bu sokağın adının ‘Şifaiye' olarak değiştirilmesi gerekiyordu. Önceden alınan encümen kararını bugün uygulayarak Türkçeye hizmet ediyoruz. Görünüşte küçüktür ama anlamı çok büyüktür” diye konuştu.

”AMACIMIZ TOPLUMDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK”

Türkçe’nin doğru kullanılmasının önemine dikkat çeken Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, ”Bilindiği üzere, Belediyemiz olarak şimdiye kadar ses bayrağımız olan Türkçe'mize sahip çıkmak ve toplumda bu konuda bir farkındalık oluşturmak için birçok örnek çalışmaya imza attık. Bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edildi. Bu kapsamda ‘Dünya Dili Türkçe’ adıyla yurt içinde ve dışında etkinlikler düzenlenmesine karar verildi. Bizde şehrimizde bir farkındalık oluşturmak adına Sivas Belediyesi olarak tabelalarda Türkçe isim kullanan işletmelerimize ilan-reklam vergisinde yüzde 75 indirim uyguluyoruz. Bu kampanyamızın da duyurusunu bu program vesilesiyle yapmış olalım” dedi.

Düzenlenen programla Başkan Bilgin, Türk Dil Kurumu Üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı ile birlikte yanlış yazılmış ılan ‘Şifhaiye Sokak' tabelesının yerine ‘Şifaiye Sokak’ tebalasını birlikte astı.