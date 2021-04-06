Türkiye en fazla vaka bildiren ülke oldu

Sağlık Bakanlığı, 6 Nisan Salı gününün corona virüsü verilerini açıkladı. Tabloya göre, 2 bin 3 hastayla birlikte 49 bin 584 yeni vaka tespit edilirken 211 kişi hayatını kaybetti.

Toplam vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185'e yükselirken, can kaybı da 211 artarak 32 bin 667 oldu. Bugün 28 bin 498 kişinin iyileşmesiyle toplam iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e ulaştı.

Mart ayının başından itibaren tekrar tırmanışa geçen vaka sayısı bugün 50 binlere dayandı. Worldometers’in verilerine göre, saat 20.20 itibariyle Türkiye son 24 saat içinde en fazla vaka bildiren ülke oldu.

Türkiye’nin ardından en fazla vaka bildiren ülke Hindistan oldu. Hindistan’da son 24 saat içinde tespit edilen 48 bin 491 vakayla birlikte toplam vaka sayısı 12 milyon 732 bin 968’e yükseldi.

Hindistan’ı ise 17 bin 430 vakayla İran takip etti. İran’da toplam vaka sayısı 1 milyon 963 bin 394 oldu.

En fazla vaka bildiren 4. ülke Ukrayna’da 13 bin 276 vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 769 bin 164’e yükseldi.

Ukrayna’nın ardından en çok vaka sayısına sahip ABD’de ise bugün 11 bin 732 vaka tespit edildi. Toplam vaka sayısı 31 milyon 508 bin 708 oldu.

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