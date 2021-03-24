Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye eski güzeli AKP MKYK listesinde

Bugün gerçekleştirilen AKP 7. Olağan Kongresi'nde MKYK'da yer alacak 75 adayın isimleri belirlendi. MKYK listesine giren isimler arasında 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş dikkat çekti.

Güncellenme: 15:31, 24/03/2021
HaberlerGündem
Türkiye eski güzeli AKP MKYK listesinde

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun (MKYK) üye sayısı 50’den 75’e yükseltildi. MKYK’da geçmişte yer alan bazı isimler listeye giremezken listesine girenler sürpriz isimler de var. Bu isimler arasında dikkat çekenlerden biri 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.

Seda Sarıbaş 2006 yılında Türkiye güzeli seçilmişti

Aydınlı iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim’e yerleşen Seda Sarıbaş daha önce AKP Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde de bulundu. Eşi Sedat Sarıbaş da AKP Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.

İlginizi ÇekebilirAKP'de 21 isim çizik yedi... İşte o isimlerAKP'de 21 isim çizik yedi... İşte o isimlerİlginizi ÇekebilirAKP kongresinde Berat Albayrak sürpriziAKP kongresinde Berat Albayrak sürprizi