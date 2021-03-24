Türkiye eski güzeli AKP MKYK listesinde

AKP 7. Olağan Büyük Kongresi’nde Merkez Karar ve Yürütme Kurulu’nun (MKYK) üye sayısı 50’den 75’e yükseltildi. MKYK’da geçmişte yer alan bazı isimler listeye giremezken listesine girenler sürpriz isimler de var. Bu isimler arasında dikkat çekenlerden biri 2006 yılında Türkiye güzeli seçilen Seda Sarıbaş oldu.

Aydınlı iş adamı Sedat Sarıbaş ile evlenerek Didim’e yerleşen Seda Sarıbaş daha önce AKP Aydın Kadın Kolları İl Başkanlığı görevinde de bulundu. Eşi Sedat Sarıbaş da AKP Didim İlçe Teşkilatı yönetim kurulunda yer aldı.

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