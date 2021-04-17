Türkiye genelinde kumar operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Daire Başkanlıklarının koordinesinde; genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması, kumar ve tombala oynatılmasının engellenmesi amacıyla

Türkiye genelinde “Kumar, Tombala ve Oyun Makineleri” uygulaması gerçekleştirildi.

8 bin 463 ekip, 31 bin 90 personelin görev aldığı uygulamada 27 bin 900 kahvehane/kıraathane, 840 dernek ve kooperatif eş zamanlı denetlendi. Uygulamada; 47 şahıs gözaltına alındı, 634 aranan şüpheli yakalandı, bin 204 zanlı hakkında idari işlem yapıldı. 117 umuma açık iş yeri, kooperatif ve derneğe idari işlem yapılırken, 56 iş yeri kapatıldı.

Korona virüs (Covid-19) salgını kapsamında “Maske Takmamak, Sosyal Mesafe ve Sokağa Çıkma Kısıtlaması” tedbirlerine uymayan 2 bin 187 şahsa idari para cezası, 3 şahsa ise adli işlem uygulandı.

Ayrıca, 6 adet tombala makinesi, 4 adet sigaramatik, 3 adet kumar makinesi, 6 adet oyun makinesi, çok sayıda ateşli silah, muhtelif miktarda uyuşturucu maddeyle çok sayıda kumar oynanmasına yarayan oyun kağıdı, pul, fiş vb. maddeler ele geçirildi.

İlginizi Çekebilir Coronaya rağmen ofiste kumara 25 bin lira ceza