Türkiye gündemindeki vali yardımcısı hâlâ görevinde

Daha önce Kayseri ve Nevşehir vali yardımcılığı görevinde bulunan, halen aynı görevi Mersin'de sürdüren Mustafa Atsız hakkında “Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, nitelikli dolandırıcılık, nüfuz kullanmak, rüşvet vermek, şirket ortakları arasında çıkan anlaşmazlıkta arabuluculuk yapmak, bu işlemde maddi menfaat karşılığı bir tarafı saf dışı bırakmak, görevi nedeniyle kamu otoritesini kullanarak ticari ve maddi menfaat sağlamak, bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltına alınan iş adamlarını para karşılığı serbest bıraktırmak, mal varlığını gizlemek” suçlamasıyla geçen yıl 20 Aralık'ta soruşturma izni verildi. Hakkındaki ağır iddialara rağmen Atsız'ın halen İçişleri Bakanlığı tarafından görevde tutulduğu ortaya çıktı. FETÖ davalarıyla ilgili telefon konuşmaları ortaya çıkan ancak bunun FETÖ'cüler tarafından yapıldığını öne süren Atsız, valiliğin soruşturma izninin kaldırılması için Adana Bölge İdare Mahkemesi'ne başvurdu.

KENDİSİNİ NASIL SAVUNDU

Atsız 10 sayfalık savunmasında kendisini şöyle savundu: “Adliyeden tanıdığı bazı savcılarla iyi ilişkiler kurarak gözaltındaki işadamlarını bıraktırmak için girişimlerde bulunduğu iddiası iftiradır. FETÖ'cü olarak gördüğüm hakim savcıları HSK'ya şikayet etmem görevimin bir gereğidir. Nitekim kanun gereğince mülki idare amirleri bir suça vakıf olduklarında bu suçu ilgili mercilere iletmek zorundadır. Aksi şekli suç teşkil eder. Mal varlığımızın devlet memuru maaşıyla elde edilemeyecek kadar yüksek olduğu belirtiliyor. Daha önce bu konu incelenmiş ve beraat etmiştim. Müfettiş tarafından eksik soruşturma yapıldığı anlaşılıyor. Müfettiş, teknelerimi ve yatı incelememiştir. Savunma hakkım yasaya aykırı olarak kısıtlandı. Mersin Valiliği tarafından verilen soruşturma izni kararı ciddiyetten uzak ve yasaya aykırı bir karardır. FETÖ davalarında devlet adına müşteki olmamın cezalandırılması demektedir. Bu yasal haklarımın ihlalidir.”

16 YILDIR NEDEN ARAŞTIRILMADI?

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin Vali Yardımcısı Mustafa Atsız'ı Meclis gündemine taşıdı. Müfettiş raporunda, Atsız ile ilgili 2005 yılından itibaren mal varlığında önemli artış görüldüğü bilgilerinin yer aldığını hatırlatan Başarır “Bir vali yardımcısı hakkındaki suçlamalara bakın. Ülkemiz ne hale gelmiş. Kamu yöneticisi sıfatını rant kapısı haline getirmek ancak gelişmemiş ülkelerde rastlanabilecek bir durumdur. Ne yazık ki AKP İktidarında bu tür örneklere çoğu kez şahit olduk. Kamu görevinde temel esas halka hizmet etmektir, kendine hizmet etmek değildir” ifadelerinde bulundu. Başarır şu soruları yöneltti:

– Mersin Vali Yardımcılığı görevine getirilmeden önce Atsız ile ilgili gerekli araştırma neden yapılmamıştır?

– Müfettiş raporu ortadayken görevinden bu zamana kadar neden alınmamıştır?

– Mal varlığındaki artış neden incelenmemiştir?

– 600 bin TL banka maaş promosyon parasının kendisi tarafından harcandığı doğru mudur?