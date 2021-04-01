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Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı

Türkiye ile Azerbaycan arasında 10 Aralık 2020 tarihinde Bakü'de imzalanan kimlikle seyahat protokolü bugün yürürlüğe girdi. İki ülke vatandaşları bugün itibariyle karşılıklı seyahatlerini pasaporta ihtiyaç duymadan, yalnızca yeni tip kimlik kartı ibraz ederek seyahat edebilecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 12:13, 01/04/2021
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Türkiye ile Azerbaycan arasında kimlikle seyahat başladı

Kimlikle seyahat uygulaması kapsamında, Azerbaycan vatandaşlarına Türkiye’ye girişlerinde, Türk vatandaşlarına ise Türkiye’den çıkışlarında, iki dilli “Giriş-Çıkış Formu” üzerine giriş-çıkış damgaları tatbik edilerek verilecek.

Her iki ülke vatandaşlarının bu belgeyi Türkiye’de ve Azerbaycan’da bulundukları süre içerisinde beraberinde taşımaları ve giriş-çıkışları sırasında kimlik kartlarıyla birlikte sınır kapılarındaki görevlilere ibraz etmeleri gerekecek.

Yeni tip çipli kimlik kartlarının seyahat belgesi olarak kullanılabilmesi yalnızca Türkiye ve Azerbaycan arasındaki doğrudan seyahatlerde mümkün olurken, üçüncü ülkelerden Türkiye veya Azerbaycan’a gelişlerde pasaport kullanımı zorunlu olmaya devam edecek. Yeni tip çipli kimlik kartlarıyla ikamet izni başvurusu yapılamazken, Türkiye’de veya Azerbaycan’da 90 günden fazla ikamet etmek isteyen vatandaşlar, kalmak istenilen süreden 60 gün daha fazla geçerlilik süresi bulunan pasaportlarıyla ikamet izni başvurusunda bulunabilecek. (DHA)

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Yayınlanma Tarihi:12:08,