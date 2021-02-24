Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı sürekli işçi alacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yayınlanan ilana göre; Türkiye Uzay Ajansı Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4/D maddesi, 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) üzerinden tabloda dağılımı gösterilen şekilde “Sürekli İşçi” alınacaktır.

Başvurular, İŞKUR’un web sitesi üzerinden 26 Şubat 2021 tarihine kadar yapılabilecek.

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