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Türkiye yeni haftada yazı yaşayacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan tahminlere göre bugün yerel olarak etkisini sürdürecek olan yağışlar yarından itibaren yurdu terk edecek ve Türkiye genelinde güneşli bir hava görülecek, hava sıcaklıkları yükselişe geçecek.

Sozcu.com.tr
Güncellenme: 10:28, 09/05/2021
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Türkiye yeni haftada yazı yaşayacak

Meteoroloji yeni haftaya dair hava tahminlerini yayınladı, yurtta yağışlar etkisini kaybedecek ve güneş Türkiye geneline hakim olacak. Sıcaklıklar adım adım yükselirken, Güney Doğu Anadolu Bölgesi’nde 40 dereceye yaklaşacak.  Güneşli ve sıcak havanın etkisi tüm yurtta hissedilecek.

YEREL YAĞIŞLAR BUGÜN ETKİLİ OLACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Kastamonu ve Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yeğışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; Ordu, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

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