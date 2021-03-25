Türkiye’de infial yaratmıştı… İşte istenen ceza

Olay, 6 Mart'ta akşam saatlerinde Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızlarını teslim etmek için 3 sene önce boşandığı Emriye Metoğlu ile ilçe meydanında bir araya geldi.

Zarap, burada eski eşine tekme-tokat saldırdı. Zarap’ın, yere yığılan Metoğlu'nu dövdüğü anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu ile görüntülendi. Olayın ardından gözaltına alınıp tutuklanan Zarap hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından iddianame hazırlandı.

‘Kasten öldürmeye teşebbüs ve mala zarar verme’ suçlarından hakim karşısına çıkacak Zarap’ın 18 yıla kadar hapsi isteniyor.

‘YERE DÜŞÜP BAŞINI ÇARPTI, VURMAYA DEVAM ETTİ'

Taraf beyanları, tanık anlatımları, kamera kayıtları ile düzenlenen rapor ve belge içeriklerinin yer aldığı iddianamede olayın gelişimine şu ifadelerle yer verildi:

* Emriye Metoğlu’nun 5 yaşındaki kızını teslim almak için şüpheli İbrahim Zarap’ın bulunduğunu beyan ettiği Canik Belediyesi önüne gittiği, kızını alacağı sırada şüphelinin alkollü olduğunu fark edip, şüphelinin alkol almak istiyorsa kendisine haber vermesini, kendisinin kızını gelip alabileceğini, bu şekilde kızını almasını istemediğini söylediği, bu şekilde taraflar arasında alkol ve kızları Eslem konulu kısa bir konuşma olduğu, şüphelinin beyanına göre de ‘Çocuğu sana bir daha göstermeyeceğim' demesi üzerine İbrahim’in Emriye’ye vurduğu, Emriye’nin dengesini kaybedip yere düştüğü, başını zemine vurduğu, bu halde iken şüphelinin müştekiyi başına ve karnına gelecek şekilde yumruk, tekme atmak suretiyle vurmaya devam ettiği, elde edilen kamera kaydına göre müştekinin yerde baygın bir şekilde kaldığı sırada başını eliyle kaldırıp sert zemine doğru çarptığı, tanık anlatımına göre bu sırada olay yerine gelenlere ‘Ailevi mesele siz karışmayın, ben bu işi burada bitireceğim, öldüreceğim' diye bağırdığı, gelen tanığın bu sırada bağırdığı, müştekinin adli rapor içeriklerine göre kırık oluşacak şekilde yaralandığı, cep telefonunu almaması için parçaladığı sırada çevreden gelenlerin müdahalesi ile eylemini sürdüremediği anlaşılmıştır.

İddianamede Emriye Metoğlu’nun olay sırasında Zarap’ı uyararak ameliyatlı olduğu yere vurmamasını söylediği, ancak o bölgeye daha fazla vurduğu belirtildi.

‘BEN BU İŞİ BURADA BİTİRECEĞİM'

İddianamede yer alan görgü tanığı ifadelerine göre Zarap’ın, olay sırasında kendisine müdahale etmek isteyenlere dönerek, ‘Ailevi mesele, siz karışmayın. Ben bu işi burada bitireceğim, onu öldüreceğim’ dediği de yer aldı.

1.85 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Zarap’ın olay sonrası yapılan ölçümde 1.85 promil alkollü olduğu, tahlilin olaydan yaklaşık 47 dakika sonra alınmış olması sebebiyle olay anındaki alkol değerinin 2.00 promil olduğu da değerlendirildi. Zarap, olay sırasında cep telefonuna ulaşmaya çalışan Metoğlu'nun telefonunu da kırdığı için ‘mala zarar verme’ suçundan da yargılanacağı öğrenildi. (DHA)