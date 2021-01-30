Türkiye’de mutasyonlu virüs sayısı belli oldu: Bakan açıkladı

Yapılan ilk incelemelerde yüzde 70 daha bulaşıcı olduğu tespit edilen mutasyonlu corona virüsü hakkında son bilgiler Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafında açıklandı.

MUTASYONLU VİRÜS SAYISI KAÇ ŞEHİRDE GÖRÜLDÜ?

Mutasyonlu virüs tespit edilen kişi sayısının 128'e yükseldiğini açıklayan Bakan Koca, “Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız” diyerek vatandaşlara önemli uyarıda bulundu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarda şunları belirtti:

* Mutasyon tehdidine karşı dikkatli olmalıyız. Avrupa’daki vaka artışlarının arkasındaki etmenlerden biri virüsün mutasyonlu varyantı.

* Ülkemizde mutasyonlu virüs tespit edilen vatandaş sayısı 128’e yükselmiştir. 17 şehrimizde İngiltere varyantı görüldü.

“YENİ MUTASYONLAR AŞI ÇALIŞMALARINI ZORLAYABİLİR”

* Virüsün mutasyona uğramış olması şimdilik aşı çalışmalarını etkilememektedir. Ancak yeni mutasyonlar aşı çalışmalarını da zorlayabilir.

* En büyük silahımız halen maske ve mesafe kuralına uymak.

* Vaka sayılarını kontrol etmek elimizde. Kontrol elimizdeyken kıymetini bilerek temkinli hareket etmeli ve kalabalık ortamlardan uzak durmalıyız.

15 KİŞİDE TESPİT EDİLDİĞİ AÇIKLANMIŞTI

Bakan Koca, 1 Ocak'ta yaptığı açıklamada İngiltere'den Türkiye'ye giriş yapan 15 kişide mutasyonlu corona virüsü tespit edildiğini duyurmuştu.

Koca, açıklamasında “İngiltere’den yurda girişler tamamen durdurulmuştur” ifadelerini kullanmıştı.

BREZİLYA'YA DA SINIRLAR KAPATILMIŞTI

Bakan Koca, 22 Ocak'ta mutasyonlu virüs kaynaklı vakalar sebebiyle Brezilya'dan da Türkiye'ye uçuşların durdurulduğunu açıklamıştı.

Koca, “Mutasyon sebebi ile İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika’dan ülkemize olan uçuşlarda geçici durdurma kararı alınmıştı” ifadelerini kullanmıştı.

İlginizi Çekebilir Mutasyonlu coronanın tedavisi farklı mı?