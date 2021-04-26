Türkiye’de plastik atık ithalatı 16 yılda 196 kat arttı

Çin'in 2018 yılındaki plastik atık ithalatı yasağının ardından plastik çöplerin yeni adresi Türkiye olmuştu. Greenpeace Akdeniz'in Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) ve İngiltere Ulusal İstatistik Dairesi’den derlediği verilere göre Türkiye, 2020 yılında Avrupa Birliği ülkeleri ve İngiltere'den toplam 659 bin 960 ton plastik atık ithal etti.

2019 yılında Avrupa'dan Türkiye'ye gelen plastik atık miktarı 582 bin 296 tondu. 1 yılda plastik atık ithalatı yüzde 13 arttı.

EN ÇOK İNGİLTERE GÖNDERDİ

Verilere göre Türkiye 2020 yılında da Avrupa'dan en çok plastik atık alan ülke oldu. Türkiye Avrupa plastik atık ihracatının yüzde 28'ini karşıladı. Plastik atık ithalatı son 16 yılda 196 kat arttı. Türkiye'ye 2020 yılında en çok plastik atık gönderen ilk beş ülkenin ilk sırasında 209 bin 642 ton ile İngiltere geliyor. 137 bin ton ile ikinci sırada yer alan Belçika'yı, 136 bin ton ile Almanya, 49 bin 496 ton ile Hollanda, 24 bin 884 ton ile Slovenya takip etti.

“TÜRKİYE PLASTİK ATIK ÇÖPLÜĞÜ OLMASIN”

Greenpeace Akdeniz, “Türkiye plastik çöplüğü olmasın” sloganı ile başlattığı projede plastiklerin çevreye, deniz canlılarına ve insan sağlığına yönelik tehlikelerine karşı plastik atık ithalatının acilen yasaklanmasını talep ediyor. Greenpeace Akdeniz Biyoçeşitlilik Projeler Lideri Nihan Temiz Ataş, Türkiye'nin “Sıfır Atık” hedefine her geçen gün katlanarak artan ithal plastik atıklarla ulaşmasının mümkün olmadığını belirterek acilen ithalatın yasaklanması gerektiğini vurguladı.

Ataş, “Verilerden ve sahadan gördüğümüz kadarıyla Avrupa'nın en büyük plastik çöplüğü olmaya devam ediyoruz. Çevre ve Şehircilik Bakanı, Ocak ayında hedefin sıfır atık ithalatı olduğunu belirtti. Bakanlığın bu taahhüdünü acilen gerçekleştirerek plastik atık ithalatı yasağı eylem planını açıklamasını, denetim ve şeffaflık mekanizmalarını artırmasını talep ediyoruz” dedi.

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