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Türkiye’den Almanya’ya sahte 2 Euro göndereceklerdi!

İstanbul’da düzenlenen 2 Euro operasyonunda ele geçirilen sahte madeni paralar Emniyet'te sergilendi. Şebekenin sahte paraları Almanya’ya göndermeyi planladıkları ve daha çok kumar makinelerinde kullandığı iddia edildi.

Habip ATAM
Güncellenme: 10:39, 11/02/2021
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Türkiye’den Almanya’ya sahte 2 Euro göndereceklerdi!

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Esenyurt’ta bir adreste sahte madeni Euro basıldığı bilgisini aldı. Dün sabah saat 07.00’da gerçekleşen baskında beş şüpheli yakalandı.

İki parçadan oluşan 2 Euro bastıkları belirlenen şüphelilerin adresindeki aramalarda; 600 adet basımı tamamlanmış madeni 2 Euro bulunurken, basım için hazırlanmış 9 bin 200 adet iç göbek, 22 bin 900 adet dış halka ve iç içe geçirilmiş basıma hazır madeni para ele geçirildi.

Madeni Euro basımı için kullanılan makine ve malzemelere polis ekiplerince el konulurken, şüphelilerin sahte paraları Almanya’ya göndermeyi planladıkları belirtildi.

Mali Polis’in çalışmasında, şüphelilerin iki yıldır sahte iki Euro bastıkları da ortaya çıkarıldı. Almanya’da daha çok kumar makinelerinde kullanılması için basılan sahte paraların, gramaj ve yoğunluklarının da gerçek 2 Euro’yla eş değer olduğu belirtildi.