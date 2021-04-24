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Türkiye’den Endonezya’ya taziye

Dışişleri Bakanlığı, Endonezya’da meydana gelen denizaltı kazasında 53 mürettebatın hayatını kaybetmesi nedeniyle Endonezya halkına taziyelerini iletti.

Güncellenme: 23:42, 24/04/2021
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Türkiye’den Endonezya’ya taziye

Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir denizaltının batmasıyla ilgili Dışişleri Bakanlığı’ndan açıklama geldi. Taziye mesajının yer aldığı  açıklamada, şu ifadelere yer verildi;

“Geçtiğimiz günlerde Bali Adası açıklarında yapılan tatbikat sırasında kaybolan, Endonezya Deniz Kuvvetleri'ne ait bir denizaltının battığının açıklandığı ve 53 kişilik mürettebatın tamamının hayatını kaybettiği büyük bir üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu elim kazada yaşamını yitirenler için kardeş Endonezya Halkına, Hükümetine ve Silahlı Kuvvetlerine içten taziyelerimizi iletiyoruz.” İHA

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