Türkiye’nin 5G teknolojisine geçiş süreci açıklandı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nda (BTK) düzenlenen ‘Haberleşme Teknoloji Kümelenmesi Toplantısı’na katıldı. Bakan Karaismailoğlu, Türkiye’nin 5G’ye geçiş sürecinde neler yaşanacağını açıkladı.

‘YERLİ VE MİLLİ İMKANLARLA 5G’YE GEÇECEĞİZ’

‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’nin ilk fazının mart ayında biteceğini müjdeleyen Bakan Karaismailoğlu, “Haberleşme Teknolojileri Kümelenmesi üyesi 14 firma ve 3 mobil işletmecinin katılımı ile ülkemizin 5G’ye giden yolda, donanım ve yazılım ihtiyacına yerli ve milli imkanlar ile cevap vermeliyiz. Bu amaçla geliştirdiğimiz ‘Uçtan Uca Yerli ve Milli 5G Haberleşme Şebekesi Projesi’ni TÜBİTAK’ın destekleriyle sürdürüyoruz. 5G alt yapıları için kritik önemdeki 5G çekirdek şebeke, 5G baz istasyonu, 5G özel yönetim servis ile operasyon yazılım ürünleri yerli ve milli imkanlar ile geliştiriliyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın da özellikle vurguladığı gibi 5G sistemine yerli ve milli imkanlar ile geçeceğiz ve bundan da gurur duyacağız. Projemizin ilk fazı mart ayında tamamlanacak. Diğer fazlara ilişkin çalışmalarımız da devam ediyor. Tüm fazlar tamamlandığında anlımızın akı ile 5G’ye geçeceğiz” diye konuştu.

“5G TEKNOLOJİSİNE İÇ VE DIŞ PAZARDA CİDDİ POTANSİYEL VAR”

Dünyada 2020-2025 döneminde operatörler tarafından mobil şebekelere yapılacak 1,1 trilyon dolarlık yatırımın yüzde 80'inin 5G teknolojilerine yönelik olduğunun altını çizen Bakan Karaismailoğlu, “Gördüğünüz gibi 5G teknolojilerinde iç ve dış pazarda ciddi potansiyel var. Bilişim teknolojilerindeki yerli ve milli ürünlerimizin marka ve patentlerinin alınması ve geliştirilmesiyle ülkemizin cari açığının kapatılmasında öncü sektör bilişim olacaktır. 5G projesinde önemli görevler üstlenen 10 firmamızın bir araya gelerek kurdukları Global Telekom ve Entegre Teknolojileri A.Ş. (GTENT), geliştirilen ürünlerin ticarileştirilmesi ve markalaşma faaliyetlerinin tek elden yürütülmesi ve iş birliği imkânlarının artırılmasında büyük görev üstlenmektedir” ifadelerini kullandı.

“Bugünkü Yerli Üretim Koordinasyon Toplantımızda işletmelerimizin ihtiyacı olan ürünleri yerli olarak üretmek için arz-talep dengesini de gözetmeli, çalışmaları planlı bir şekilde hızlandırmalı ve somut adımlar atmalıyız” değerlendirmesinde bulunan Bakan Karaismailoğlu, “Bunun milli kalkınma hamlemizin önemli bir parçası olduğunu unutmamalı, yerli üreticilerin ürünlerine ihalelerde öncelik tanıyarak, ödemelerde kolaylık sağlamalıyız. Ticari kaygıların ötesinde yerli ve milli üretimin kullanılması konusunda hassasiyet göstermeye yönelik çalışmaları hızlandırmalıyız. Sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek yerli ve millî ürünlerin geliştirilmesine ve üretilmesine ilişkin çalışmalarda bakanlığımızın Ar-Ge fonunun kullanılması konusunda desteklerimiz devam edecektir” dedi.

Yerli ve milli ürünlerin 5G teknolojilerinde kullanılmasını takip eden süreçte uluslararası düzeyde markalaşma ve ihracat imkanları da doğacağını dile getiren Bakan Karaismailoğlu, “Cumhurbaşkanımızın da ifade ettiği gibi ‘Ar-Ge'ye önem veren, yeniliği yakalamaya çalışan, tasarlayan, çığır açan firmalar daha şimdiden sürecin kazananı olmaktadır'. Yerli ve milli dönüşüm süreçlerine katkılarınızdan dolayı şahsım ve bakanlığım adına sizleri kutluyor, çalışmalarınızda her zaman destekçiniz olduğumuzu yinelemek istiyorum” diye konuştu.

HER HANEYE 100 MEGABİT İNTERNET PROJESİ

Gençlerin, Türkiye’nin geleceği ve umudu olduğunu vurgulayan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoglu, “Gençlerin ihtiyaçlarını önemsiyoruz. Gençlerimizin en çok dikkat ettiği ve önemsediği konu olan internet ve internet hızı, bizim en öncelik verdiğimiz konular arasında. Çalışmalarımız doğrultusunda Türkiye 5G’ye geçecek ilk ülkelerden biri olacak. Ayrıca 2023 yılında her haneye 100 megabit internet projemiz var. İçinde bulunduğumuz dijital çağın sunduğu birçok fırsat var. Gençlerimizin dinamizmi ile bu fırsatları değerlendirecek ve ülkemizi çok daha ileri noktalara taşıyacağına güveniyorum. Canı gönülden inanıyorum ki bilişim, e-ticaret ve siber güvenlik alanında Türkiye, gençlerle büyüyecek, güçlenecek, güzel yarınlara ulaşacaktır. Gençlerimiz için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.