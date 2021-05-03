Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Türkiye’nin salgınla mücadeleye ayırdığı payın milli gelire oranı yüzde 1.1

Türk Tabipler Birliği (TTB),  DİSK-Ar ile IMF verilerine dayanılarak hazırlanan, çeşitli ülkelerin salgınla mücadeleye ayırdıkları payın milli gelire oranlarını içeren bir harita paylaştı. Verilere göre Türkiye’nin salgınla mücadeleye ayırdığı payın milli gelire oranı sadece yüzde 1.1 oldu.

Latif SANSÜR
Güncellenme: 17:15, 03/05/2021
HaberlerGündem
Türkiye’nin salgınla mücadeleye ayırdığı payın milli gelire oranı yüzde 1.1

TTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki haritaya göre dünyada salgınla mücadeleye en yüksek bütçeyi, milli gelirinin yüzde 19.1'lik dilimine denk gelen Yeni Zellanda yaptı.  Güney Afrika'nın salgınla mücadeleye ayırdığı pay milli gelire oranı yüzde 5.5 olurken, Almanya ve Türkiye'de bu oran yüzde 1.1 oldu.

“BAŞARISIZLIK KABUL EDİLMELİ”

Yeni bir sağlık sisteminin kurulmasını isteyen TTB, “Sağlık politikalarının başarısızlığı artık kabul edilmeli; sağlığa bütüncül bakan, ekonomik-sosyal dayanışmayı önceleyen, toplumun ve sağlık örgütlerinin katılımını sağlayan yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır” ifadelerini paylaştı.

İlginizi ÇekebilirEmekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilenleri açıkladıEmekliler maaş ve ikramiye ödemeleri için bankalara gidebilecek mi? İçişleri Bakanlığı tam kapanmada merak edilenleri açıkladıİlginizi Çekebilirİçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin görev belgesi ile ilgili yeni genelgeİçişleri Bakanlığı'ndan çalışma izin görev belgesi ile ilgili yeni genelge