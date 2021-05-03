Türkiye’nin salgınla mücadeleye ayırdığı payın milli gelire oranı yüzde 1.1

TTB'nin resmi Twitter hesabından yapılan paylaşımdaki haritaya göre dünyada salgınla mücadeleye en yüksek bütçeyi, milli gelirinin yüzde 19.1'lik dilimine denk gelen Yeni Zellanda yaptı. Güney Afrika'nın salgınla mücadeleye ayırdığı pay milli gelire oranı yüzde 5.5 olurken, Almanya ve Türkiye'de bu oran yüzde 1.1 oldu.

“BAŞARISIZLIK KABUL EDİLMELİ”

Yeni bir sağlık sisteminin kurulmasını isteyen TTB, “Sağlık politikalarının başarısızlığı artık kabul edilmeli; sağlığa bütüncül bakan, ekonomik-sosyal dayanışmayı önceleyen, toplumun ve sağlık örgütlerinin katılımını sağlayan yeni bir sağlık sistemi kurulmalıdır” ifadelerini paylaştı.

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