Türkiye’yi yasa boğan Aslı Özkısırlar’ı arkadaşları anlattı: Polyanna’nın hayat bulmuş haliydi

Çoklu organ yetmezliğine yakalanan, acılar içinde kıvranırken tedavisi için hiçbir devlet hastanesinin kabul etmediği Aslı Özkısırlar'ın ölümü, #AslıÖlmediÖldürüldü etiketiyle sosyal medyada Türkiye'nin gündemine girdi, Türkiye’yi yasa boğdu. Aslı'nın ölümüyle yıkılan arkadaşları, “O Polyanna'nın hayat bulmuş haliydi” diyerek, duygularını SÖZCÜ ile paylaştı.

VERTİGO TEDAVİSİ GÖRDÜ

Aslı'nın babasız, annesi ve kız kardeşi ile büyüdüğünü söyleyen arkadaşı Durgun Akın, şöyle konuştu:

* Aslı babasız büyümüş bir kızdı. Tüm dostlarımız onun kardeşiydik. Cıvıl cıvıl, sempatik, iyiliksever biriydi. Yaklaşık altı yıl önce vertigo hastalığına yakalandı. Sürekli tedavi görüyordu, kortizon dahil birçok ilaç alıyordu.

* Bir ara hastalığı yener gibi oldu, ama sonra tekrar nüksetti. Kullandığı ilaçların damarlarında yarattığı tahribattan olacak, kalbine stent takıldı. Çoklu organ yetmezliği başlayınca devlet hastanelerine gitti. Hiç birinde yatırmadılar.

* Tedavi edilmeyince durumu gittikçe ağırlaştı. Dün gittiği hastaneden, özel bir hastaneye gönderdiler. Hastanede iki defa kalbi durdu, doktorlar hayata döndürdü. Yoğun bakıma alındı, orada hayatını kaybetti.

“POLYANNA'YDI”

İzmir'deki Sevgi Yolu'nda el sanatları tezgahında kendi ürettiği takıları sattığını söyleyen bir diğer arkadaşı Mesut Aydın, şöyle konuştu:

* Aslı güçlü biriydi, dost canlısıydı. Polyanna'nın hayat bulmuş haliydi. El sanatları yapıyordu. Sevgi Yolu'nda takı tezgahı vardı.

* Pandemi sürecinde kapandı. İnternette satış yapıyordu. Hastalığının yanında ekonomik sıkıntı yaşıyordu. Vücudunda iltihaplanma vardı. Nefesle ilgili, böbrekleriyle, iç organlarıyla ilgili ağrıları vardı.

* Bir buçuk haftadır tedavisinin yapılacağı hastane ve yatak bulamadı. Bir yandan Tiwitter'den sesini duyurmaya çalışırken, diğer yandan bize ‘Bir gün hastaneden ölümü alacaksınız' diyordu, dediği oldu.