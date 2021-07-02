Tütün yasağını protesto eden çiftçiler yol kapattı, gergin anlar yaşandı

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yetki belgesi almadan veya bildirimde bulunmadan tütün ticareti yapanların 3 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını öngören düzenlemeyi protesto eden Adıyamanlı tütün üreticileri ile Malatya'nın Doğanhisar ilçesine bağlı Sürgü, Güzelköy ve Reşadiye köylerinde tütün üretimi yapan çiftçiler, araçlarıyla Malatya-Adana Karayolu'nu trafiğe kapattı.

VALİ GELMEDEN YOLU AÇMADILAR

Karayolunun çeşitli yerlerinde eylem yapan çiftçiler, “Tütüne uzanan eller kırılsın” “Tütünüme dokunma” sloganı attı. Bunun üzerine olay yerine gelen jandarma, yolun trafiğe açılmasını istedi. Ancak, eylemci çiftçiler, “Yetkililer gelmeden yolu açmayacağız” dedi. ‘Vali buraya' sloganları atan çiftçilerin tepkisinin devam etmesi üzerine Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar olay yerine gitti.

VALİ: İÇİŞLERİ BAKANLIĞI İLE İSTİŞARELERİMİZ DEVAM EDİYOR

Burada çiftçilerle konuşan Vali Çuhadar, 15 tütün üreticisiyle bir araya gelip sorunlarını dinlediğini belirterek, “Tütün konusunda sahipsiz değilsiniz. Ben de tütün parasıyla okudum. Ben Samsun Bafralıyım. Tütünü A'sından, Z'sine bilirim. Nasıl sizi parasız bırakırız? Asla sizi sahipsiz bırakmayız. Sorununuzun çözümü için İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile istişarelerimiz devam ediyor” diye konuştu.

VALİLİK BİNASINDA OTURMA EYLEMİ

Bunun üzerine tütün üreticileri eylemlerine son vererek evlerine döndü. Eylem sırasında zaman zaman polis ile gergin anlar yaşandı. Adıyaman Merkez’de ise Oturakçılar Pazarı'ndan Adıyaman Valiliği'ne yürüyen üreticiler, valilik binasının yanında oturma eylemi gerçekleştirdi. Tütün üreticileri, AKP Adıyaman milletvekilleri aleyhine “Herkes ekmeğinin peşinde. Elinizi ekmeğimizden çekin, ekmeğimizle oynamayın. Bizler bu tütünün parasıyla çocuklarımızı okutuyoruz” sloganları attı.