Tuvalet kapısını bile çaldılar

Malkara’ya bağlı Hacıevhat Mahallesi’nde ikamet eden Ayhan Çelik yağmur sonrası çatısı akan evine gitmeyerek geceyi bir yanında geçirdi. Evde kimsenin olmayışını fırsat bilen hırsızlar, televizyon, buzdolabı, fırın, soba, tüp, pencere ve tuvalet kapını çalarak kayıplara karıştı.

Şikayet üzerine Malkara emniyeti, O.K., F.E., V.K. ve H.S. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Polisteki ifadelerinin ardından adliyeye çıkarılan 4 şüpheli, tutuklanarak cezaevine konuldu.

EVİ GÖRÜNCE ŞOKE OLDUK

Evi görünce şoke olduğunu ifade eden Ayhan Çelik'in kardeşi Yaşar Çelik, “Evde ellerine ne geçtiyse almışlar. Buzdolabı, televizyon, çamaşır makinesi, lavaboları, musluk, tuvalet kapısı evde ne varsa çalmışlar.

1 gün evden yok olmamız sonrası döndüğümüzde evi bu halde bulduk. Fakirin evinde hiçbir şey bırakmamışlar yazık günah. Zararımızın karşılanmasını istiyoruz” diye konuştu. (İHA)