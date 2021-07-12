Tuzak kurup kaçırdıkları iş insanına kâbusu yaşattılar

Denizli'de polisin operasyonu ile zorla tutulduğu bağ evinden kurtarılan iş insanı Ömer Aldırmaz'ın başına gelenler ortaya çıkmaya başladı. Ailesine bir iş görüşmesi için Tavas ilçesine gittiğini söyleyen Aldırmaz'dan bir günden uzun süre haber alamayan eşi Fatma Aldırmaz kayıp başvurusunda bulunmuştu.

Suze Tekstil'in sahibi 49 yaşındaki iş insanı Aldırmaz'a ait telefon gece yarısı kapanmış, aracı ise sabaha karşı Tavas – Denizli yolunda görülmüştü. Kaybolduktan bir gün sonra aracı Denizli-Ankara yolu Gürlek Mevkii'nde bulunan iş insanının kaçırıldığından şüphelenilmiş ve Denizli Emniyet Müdürlüğü bünyesinde özel bir ekip kurulmuştu.

Polis kamera kayıtlarından iş insanını kaçıranların kimliğini tespit ettikten sonra Çal ilçesinde bir bağ evine baskın yaparak Ömer Aldırmaz'ı saldırganların elinden kurtarmıştı.

TUZAK KURMUŞLAR

Olayla ilgili detaylar da ortaya çıkmaya başladı. Aldırmaz'ı iş görüşmesine çağıran 38 yaşındaki Sevgi E.'nin de aralarında bulunduğu 4 kişilik şebekenin iş insanını fidye amaçlı kaçırdığı ortaya çıktı. Tavas'a bağlı Nikfer Köyü'ndeki bir villada zorla bağlanarak bir aracın bagajına konulan Aldırmaz'ın götürüldüğü yeri anlamaması için 4 saatten uzun süre bagajda gezdirildiği belirlendi.

Daha sonra Çal ilçesinde bir bağ evine götürülen Aldırmaz’ın burada darp edildiği öğrenildi. Aldırmaz’ın götürüldüğü bağ evinin şüphelilerden Cüneyt Ş. (27) ‘nin dedesine ait olduğu öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan Ahmet T. (28) ve Kudret C. (28) Cüneyt Ş. ve Sevgi E. bugün adliyeye çıkarıldı. Şüpheliler adliyeye getirilirken kendilerine yöneltilen sorular karşısında sessiz kalmayı tercih etti.