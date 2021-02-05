Twitter’dan Bakan Soylu’nun iki paylaşımına daha uyarı

Sosyal paylaşım ağı Twitter, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun iki paylaşımına daha uyarı notu ekledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin paylaşımının ekran görüntüsünü “Sn Devlet Bahçeli'nin ifadelerine tahammül edemeyen Twitter'ın tutumunu kınıyoruz” notuyla paylaşan Soylu’nun tweetine ‘Bu Tweet, taciz içeren davranış hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti’ notu eklendi.

Soylu’nun ‘Bu Tweet, nefret davranışı hakkındaki Twitter Kuralları’nı ihlal etti’ notu eklenen paylaşımı ise şu şekilde:

* Terör örgütlerine ve sapkın LGBT’ye koruma kalkanı oluşturan Twitter; şahit oluyoruz ki, eline geçirdiği iletişim tekeliyle ülkelerin kimyasını,

demokrasinin kimyasını, huzurun kimyasını bozmaya çalışmaktadır.

* Emperyalizmin bu oyuncağı, insanlığı teslim alamaz…

BAHÇELİ’NİN PAYLAŞIMINA KISITLAMA GETİRİLMİŞTİ

Sosyal paylaşım ağı Twitter, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Boğaziçi Üniversitesi’ndeki eylemlerle ilgili yaptığı bazı paylaşımlarına kısıtlama getirmişti. MHP’den yapılan açıklamada “Sayın Bahçeli terörist ve öğrenci ayrımını ortaya koyduğu halde -ki bu emniyet tarafından da teyit edilmiştir- okyanus ötesinden twitter buna tepki göstermiştir” denilmişti.

SOYLU’NUN PAYLAŞIMINA DA UYARI EKLENMİŞTİ

Bakan Soylu’nun “Boğaziçi Üniversitesi’nde Kabe-i Muazzama’ya yapılan saygısızlığı gerçekleştiren 4 LGBT sapkını gözaltına alındı!” ifadelerini kullandığı paylaşımına da “nefret söylemi hakkındaki kurallarını ihlal ettiği” uyarısı eklenmişti.

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