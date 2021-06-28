TYT ve AYT soruları, cevap anahtarı açıklandı | 2021 YKS sonuçları ne zaman açıklanacak?

26 Haziran'da Temel Yeterlilik Testi, 27 Haziran'da Alan Yeterlilik Testi, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin doküman sayfasında yayınlandı. Öte yandan sınav merkezi, sınava giren adayların merak ettiği sorulara yanıt verdi!

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Aday üniversiteye girebilmek için en az kaç puan (YKS baraj puanı) alması gerekiyor?

Üniversiteye girmek isteyen aday için girmek istediği bölüme dair en az 180 (YKS baraj) puanı alması gerekiyor.

TYT'nin puan bazında (Sözel, Eşit Ağırlık, Sayısal) hesaplama yaparken katkısı hangi oranda olacak?

Kurumun açıkladığı veriye göre, TYT'nin katkı oranı yüzde 40 olacak!

Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) katkı oranında bir değişiklik var mı? OBP puanı nasıl hesaplanır?

Kurum tarafından yapılan açıklamaya göre OBP katkı oranında değişiklik yok. Kurumun yayınladığı bilgiye göre OBP puanı, “Ortaöğretimde 100 üzerinden alınan diploma notu, 5 ile çarpılarak Ortaöğretim Başarı Puanına (OBP) dönüştürülür. Diploma notu bildirilmeyen adayların diploma notu ile 50'nin altında olan adayların diploma notları, 50 olarak değerlendirmeye alınır. Böylece 50 olan en düşük diploma notu için OBP 250, 100 olan en yüksek diploma notu için de OBP 500 olacaktır.” üzerinden hesaplama yapılacaktır.

Sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

2021 YKS sonuçları, 4 Ağustos 2021 tarihinde ÖSYM'nin sonuç sayfasında açıklanacak. YKS'nin sonuçlarına dair açıklanma saati kurum tarafından açıklanmadı.

Sınav sonuçları belgesi ev adreslerine gönderilecek mi?

Sınav sonuçları belgesi ÖSYM'nin sitesinden alınacaktır. Kurum, ev adreslerine sonuç belgesini göndermeyecek.