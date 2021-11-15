Üç eski genel başkan İkinci Yüzyıl Vakfı kurdu

Türkiye’nin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yola çıkan İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı, özgürlük, hukuk, demokrasi, sosyal adalet ve ekonomik gelişmeyi içine alan yeni bir Türkiye modelinin oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor.

Yavuz ALATAN

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Cumhuriyet'in 2. yüzyılına iki yıl kala İkinci Yüzyıl Vakfı kuruldu. Vakfın Danışma Kurulu'nda CHP ve SHP'de genel başkanlık yapan Hikmet Çetin, Altan Öymen ve Murat Karayalçın yer aldı. Kurulda DYP ve İYİ Parti kökenli Ayfer Yılmaz, DSP'li Uluç Gürkan, CHP'li Sencer Ayata ve Rıza Türmen'in yanı sıra HDP'den de Ayhan Bilgen ve Ahmet Türk bulunuyor.

Türkiye'nin sorunlarına çözüm üretmek amacıyla yola çıkan İkinci Yüzyıl Enstitüsü Vakfı, özgürlük, hukuk, demokrasi, sosyal adalet ve ekonomik gelişmeyi içine alan yeni bir Türkiye modelinin oluşmasına katkıda bulunmayı hedefliyor. Vakıf Başkanı Sarı, siyaset üstü bir yaklaşımla çalışacaklarını belirtti. Sarı, dünya çapındaki büyük dönüşümlerin, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına damgasını vuracağına dikkat çekti.