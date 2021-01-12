Üç kent üç ölüm

Olay, saat 18.30 sıralarında Edirne’nin Keşan ilçesinde Aşağı Zaferiye Mahallesi Bayır Sokaktaki 2 katlı evde meydana geldi. Mehmet Özen, akşam saatlerinde kızının yanından evine dönen eşi tarafından oturma odasında yerde hareketsiz halde yatarken bulundu.

İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, Özenin hayatını kaybettiğini belirledi. Vücudunda kesici, delici veya darba bağlı yara izine rastlanmayan Mehmet Özenin cenazesi, nöbetçi savcı ve polisin incelemesinin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Edirne Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BAŞINA POŞET GEÇİRİLMİŞ HALDE ÖLÜ BULUNDU

Olay, bugün saat 16.00 sıralarında Isparta’da Kutlubey Mahallesi’nde bulunan Kafeler Caddesinde bir apartta meydana geldi. 3 katlı bir apartın 2’nci katında yaşayan Gökhan E.’den bir süre haber alamayan apart sahibi, zile bastı ancak kapı açılmayınca daireye girdi.

Gökhan E.yi kafasına poşet geçirilmiş halde hareketsiz yatarken bulan apart sahibi, polise ve sağlık ekiplerine haber verdi. Daireye gelen sağlık ekipleri, Gökhan E.’nin yaşamını yitirdiğini belirledi.

Isparta İl Emniyet Müdürü Metin Akay da olay yerine gelerek bilgi alırken, yapılan incelemenin ardından Gökhan E.’nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere Isparta Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

HURDA ARAÇTA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Olay, saat 16.00 sıralarında Ankara’nın Sincan ilçesinde Ahi Evran Mahallesi 228’inci Sokak’ta meydana geldi. Bir kişinin sokak üzerindeki 06 AL 8046 plakalı hurda otomobilin içerisinde hareketsiz şekilde olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede şoför koltuğunda oturan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri, yaptıkları incelemede hayatını kaybeden kişinin Sadullah K. olduğunu belirledi. Sadullah K.’nin cansız bedeni Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Otomobilde yapılan incelemede ise Sadullah K.’nin cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde içiminde kullanılan materyaller ele geçirildi. Aşırı derecede uyuşturucu madde kullanımı sonucu hayatını kaybettiği iddia edilen Sadullah K.’nin kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA