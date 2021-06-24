Üç uyuşturucu kuryesinin midesinden 3 kilo eroin çıktı

İstanbul Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri geçtiğimiz hafta, Bağcılar'da sokaklarda uyuşturucu satan ve torbacı olarak adlandırılan şüphelilere operasyon düzenledi. Baskında 28 şüpheli gözaltına alındı.

UYUŞTURUCU TOPTANCILARI

Narkotik ekipleri uyuşturucu tacirlerinin peşini bırakmadı. Torbacılara uyuşturucu temin eden şüphelilerin tespit edilmesi için çalışmalara devam edildi. Araştırmalarda 13 şüpheli belirlendi. Başakşehir, Sultangazi, Bakırköy, Eyüpsultan ve Kağıthane'de baskın düzenlendi. Adreslerden birinde taş kokain imal edildiği belirtildi. Operasyonda 13 şüpheli de yakalandı.

FARKLI TÜRDE UYUŞTURUCU

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 44 kilo 638 gram eroin, 7 kilo 354 gram ot esrar, 9 kilo 653 ecstasy tablet, 1 kilo 653 gram toz kokain, 370 gram metamfetamin, 330 gram taş kokain, 9 buçuk kilo kokain yapımında kullanılan kimyasal ele geçirildi. Taş kokain imalathanesindeki aletlere ise el konuldu.

UYUŞTURUCU KURYESİ 3 ŞÜPHELİ

İstanbul Narkotik Polisi'nin düzenlediği bir diğer çalışması ise İstanbul Havalimanı'nda gerçekleştirildi. Risk analizi ve profil uzmanı olan polisler İran uyruklu 3 yolcuyu şüpheli buldu. Arama odasında götürülen şüphelilerin üst Aramalarında bir şey bulunamadı. Ancak uzman polisler şüphelilerin uyuşturucu yutmuş olabileceğini değerlendirdi. Bunun üzerine 3 İranlı da hastaneye götürüldü.

EROİN KAPSÜLÜ

İranlı 3 şüphelinin doktor kontrolü sonrasında MR'ı çekildi. MR görüntülerinde şüphelilerin kapsüller halinde uyuşturucu yuttuğu anlaşıldı. Şüphelilerin doğal yollarla çıkardığı uyuşturucunun 3 kilo eroin olması dikkat çekti. Uyuşturucu kuryelerinin yuttukları kapsüllerden birinin patlamasının ölüme sebep olabileceği belirtildi.