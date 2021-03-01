‘Uçkanlar’ çetesinin sorgusu 12 gün sürdü

İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 12 gün önce ‘Uçkanlar’ olarak bilinen çeteye operasyon düzenledi. Baskında şebeke elbaşlarının da aralarında bulunduğu 14 şüpheli yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda ise altı ruhsatsız tabanca, iki av tüfeği, iki kılıç, iki hançer, bir muşta ve 532 mermi ele geçirildi.

Polisin aylarca takip yaparak çökerttiği çetenin özellikle Sultangazi, Eyüpsultan, Kağıthane, Şişli ve Beyoğlu'nda yasa dışı faaliyet gösterdiği belirlendi. Tefecilik yaptıkları öne sürülen, borç verdikleri kişilerden çok yüksek faiz aldıkları belirtilen çete hakkında, “gasp”, “tefecilik”, “kasten yaralama”, “tehdit ve ateşli silahlar kanununa muhalefet” suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nde 12 gün sorgulanan şebeke üyeleri işlemlerin ardından adliyeye gönderilirken, operasyonda ele geçirilen suç malzemeleri Emniyet’te sergilendi.