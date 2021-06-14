Ücretsiz Halk Plajı’nda şezlong parası kavgası

11 kilometrelik plaja sahip olan Muğla'nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'nde yapılmaya başlandığında ağaçların kesilmesi ve denize sıfır betonlaşmanın yapıldığı gerekçesiyle çevrecilerin karşı çıkmasına rağmen törenle açılan ‘ücretsiz’ 5 yıldızlı İçmeler Halk Plajı'nda ücret kavgası yaşandı. Girişe ücret ödemeyen vatandaşlardan iki şezlong ortasına konan şemsiye için 25 TL zorunlu ücret istendi. Karşı çıkan vatandaşlarla tartışmalar yaşandı.

AÇILIŞA BAKAN YARDIMCISI KATILMIŞTI

11 Haziran'da gerçekleşen açılışa Kültür ve Turizm Bakanı Yardımcısı Nadir Alparslan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Daire Başkanı Güvenç Görgülü, Muğla Valisi Orhan Tavlı, AKP Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AKP Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Marmaris İlçe Kaymakamı Ertuğ Şevket Aksoy, kamu kurum kuruluş daire müdürleri, turizmci ve iş insanları katılmıştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın başlattığı nitelikli halk plajı projelerinden biri sayılan ve 10 milyon 200 bin liraya mâl olan ücretsiz 5 yıldızlı İçmeler Halk Plajı’na büyük övgüler yağdırılmıştı.

ÜCRET TARTIŞMASI DAHA ERTESİ GÜN YAŞANDI

Marmaris'te yaşayan Gülhan Can, açılıştan bir gün sonra gittiği plaj girişinde ücret alınmadığını fakat denize girebilmesi için iki şezlong ortasına konan şemsiyeli grubu 25 TL karşısında kiralaması gerektiğinin hatırlatıldığını belirterek, “Ben haksızlığa asla gelemem. Çekişe çekişe hakkımı aradım. Sonunda pes dediler. Bana bugünlük bedava oldu” dedi.

ÜCRETSİZ Mİ, HADİ CANIM ORDAN

Marmaris Kent Meclisi Başkanı Atilla Geniş sosyal medya hesabından paylaşımında, “İçmelerimize uğraşlarımıza rağmen, karşımızda devlet olduğu için baş edemediğimiz, 5 yıldızlı ücretsiz halk plajı diye, yeşil alanları da betonlaştırıp bir şey açtılar. Üzerinde özel localar, hamaklar, restoranlar, kafeler, büfeler, market falan olan bir yer açtılar. Girişinde anlı şanlı yazılarla, bakanlığın adı ve ücretsiz halk plajı olduğu yazılı. Bundan ne anlarsınız? Gider şezlonga uzanır, yüzerim çıkarım falan dimi. Güldürmeyin insanı. Plaja girmek ücretsiz, iki şezlong bir şemsiye 25 TL. Localar, hamaklar devasa paralar. AKP’nin bitmez tükenmez şark kurnazlığı ve rant hırsı. Bu düzene öyle ya da böyle dur demek zorundayız. İçmeler sahipsiz değildir” ifadelerini kullandı.

‘EFELİK, İKİ DUBLE İÇİNCE OLUYORMUŞ’

Halil İbrahim Yahşi, “İçmeler ve Marmaris’te ‘Yolların, sokakların, caddelerin, dağların, taşların, denizlerin, sahipleri biziz diye nutuk atan efeler nerede? Neden hiç kimsenin sesi çıkmaz? Çünkü onlar için her yer beton olmuş zehir olmuş rantın çeşidinin hiç bir önemi yok. Onlar için önemli olan buralarda istihdama dayalı ne olursa olsun sonuçta bizler kazanıyoruz mantığı. Ahırdan bozma yerlerimizi ev diye aylık 3- 5 bin liraya kiraya veriyorsak sorun yok. İçmeler, Marmaris yanmış yıkılmış beton olmuş her yer kirlenmiş bunun hiç bir anlamı ve önemi yok. Ve sonuç olarak efelik iki duble içince. Demek ki bu kadar oluyormuş” dedi.

SOSYAL MEDYADAN BAZI TEPKİLER ŞÖYLE

Gizem Akar: “Marmaris içmeler Halk Plajı sözde. Bu gün ilk kez geldim iki şezlong 25 TL ama oradan yiyip içersen ücretsiz! Ben bir kişiyim diyorum yine 25 TL, neden diyorum şemsiye ücreti diyor bayan çalışan! Tüm sahilde ücretsiz halkın kullanımında olan şemsiye halk plajında ücretliymiş! Halka ücretsiz denize girebileceği bir avuç yer kalmış, çoluk çocuk herkes orda.. Böylece İçmeler koyunda ki tek Halk Plajını da özele peşkeş çektiler… Her gün denize inen Marmaris in yerlisi 4 kişi gelse 50 TL kuru plaj giriş ücreti ödeyecek! Buyurun size halk plajı yazık oldu çok yazık.”

Esen Yıldırım Gürgan: “Açılışta kurdele kesen kadın vekilleri de Tayyip reislerine teşekkürler etmiş buraya bu tesisi kazandırdığı için. Biz bundan öncesinde denize şamriyelle giriyorduk ya zaten(!) iyi ki açtı kazandırdı burayı.”

Leyla Sadak: “Önceki hali, kafelerin zamanında boş ver iki katı beton falan yoktu ahşaptan yapılmıştı her şey. İçmeler'in doğasına uygundu. Şimdi çok çirkin.”

Alirıza Kara: “Ucunda rant olmayan bir uygulamaları var mı? Ortada da bir kazan var. Kimi kepçe ile, kimi kaşıkla sallayıp alıyor. Kimi küçüklere de parmağını sokup yalamalarına izin veriyorlar. Onlarda mutlu. Ama ne yazık ki kazan boşaldı. Dün yedikleri hurmalar yarın…..!!!”

TC Semra Cem: “İleride beton yedirecekler halka. Para hırsı gözlerini kör, kulaklarını sağır etmiş bunların. Tarihin karanlığında yok olup giderler.. Zaten geldikleri gibi gidecekler.”

Mehmet Korkmaz: “Muhterem sen onu bunu bırak, plajda haremlik selamlık var mı onu söyle..”

Alirıza Kara: “Ne diyor Reis. Toprak eğer arsa olmamışsa o toprak vatan değildir. O arsa peşinde anladık da; Küçük ortak neyin peşinde…?”