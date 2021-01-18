Uçurumun kenarında son anda durabildi

Çankaya İlçesi Yaşamkent Mahallesi’nde Dilan E. idaresindeki otomobil 3230'uncu sokağa geldiği esnada kar sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak bariyerlere doğru kaydı. 50-60 metre kayan otomobil bariyerleri de geçerek 30 metre yükseklikte asılı kaldı.

İhbar üzerine olay yerine polis itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Araç sürücüsü Dilan E. ve araçta bulunan Ceyda P. polis ekiplerince araçtan çıkarıldı. İki kadın yara almadan kurtulurken, araç olay yerine çağırılan çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı. (İHA)