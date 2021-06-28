Ucuz araç yalanıyla 90 milyon dolandırıp hayvan çiftliği kurmuşlar

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü’ne dolandırıldıkları ihbarında bulunan mağdurlar, kendilerini haciz memuru olarak tanıtan kişilerle araç almak için para verdiklerini ancak şüphelilerin ortadan kaybolduğunu anlattı.

300 LİRAYA ALIP 150 LİRAYA SATTILAR

Bunun üzerine Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri araştırma başlattı. Çalışmalarda, dolandırıcılar ve yöntemleri tespit edildi. İddiaya göre, kendilerini haciz memuru olarak tanıtan dolandırıcılar, bir çok kişiyle görüşerek “Gümrükte bekleyen ve hacizli araçları yarı fiyata satıyoruz” diyordu. Araştırmada şebeke üyelerinin 300 bin liraya 3 otomobil aldığı bu araçları konuştukları kişilere 150 bin liraya sattığı anlaşıldı. Bu yöntemle güven veren dolandırıcıların ucuza araç sattığı kısa sürede yayıldı.

PARALARI ALDILAR 21 GÜN BEKLEYİN DEDİLER

İddiaya göre şüpheliler bu işlemden sonra onlarca kişiyle anlaşma yaptı. Şebeke üyeleri paraları aldıktan sonra araçların 21 gün süren gümrük işlemlerinden sonra teslim edileceğini belirtti. Ancak şüpheliler paraları aldıktan sonra ortadan kayboldu.

DOLANDIRIP HAYVAN YETİŞTİRİCİLİĞİNE GİRDİLER

Olayın izini süren polis, çete üyesi 23 şüpheliyi belirlerken İstanbul'da 29 kişinin mağdur olduğunu tespit etti. Şüphelilerin elde ettikleri paralarla Tokat'ta hayvan yetiştiriciliği yaptıkları da iddia edildi.

HAYVANLARA DA EL KOYULDU

Çalışmaların ardından İstanbul, Antalya, Niğde, İzmir ve Tokat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskında 20 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 107 bin lira para, 70 bin liralık çek ve senet ile 2 tabanca ele geçirildi. Dolandırıcılıktan elde edildiği paralarla edinildiği öne sürülen 2 araç, 275 büyükbaş hayvan, 473 küçükbaş hayvan ve 7 bilgisayara el koyuldu.

90 MİLYONLUK VURGUN

Gözaltına alınan şüpheliler Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürerken, vurgunun büyüklüğünün 90 milton TL olduğu belirlendi.