‘Ucuza satıyoruz’ diyerek 39 ilde 80 kişiyi dolandırdılar

Sosyal medya üzerinden iletişim kurarak, araç yedek parçası almak için anlaştığı kişilere para gönderdikten sonra ulaşamadıklarını belirten 39 kentten 80 kişi, polise başvurarak şikayetçi oldu.

Şikayetler üzerine polis ekiplerince başlatılan soruşturmada, sosyal medya üzerinden piyasanın altında fiyat vererek araç yedek parçası satacağını söyleyen ve paraları aldıktan sonra telefon numaralarını iptal eden kişilerin, Gaziantep’te olduğu saptandı.

İKİ AY SÜREN TAKİPLE YAKALANDILAR

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Yankesicilik ve Dolandırıcılık Bürosu ekipleri, şebekenin başı olan Mehmet ve İbrahim Ş. kardeşler ile birlikte dolandırıcılık yapan kişileri takibe aldı. Polisin 2 ay süren takibinin ardından kimliği belirlenen 14 şüpheli, adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Gözaltına alınan, vatandaşlardan binlerce lira dolandırdığı belirlenen şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sabah saatlerinde ‘nitelikli dolandırıcılık’ suçundan adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında basın mensuplarının “Neden yaptınız?” sorusuna şüpheliler, “Dolandırıcılık yaparken yanımda mıydın, ben dolandırmadım” diye yanıt verdi. (DHA)