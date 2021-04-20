Uğur Dündar açıkladı! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen davasında yeni gelişme

Sözcü Gazetesi Yazarı Uğur Dündar, KRT TV’de yayınlanan Şimdiki Zaman programında sanatçılar Metin Akpınar ve Müjdat Gezen’in Cumhurbaşkanı’na hakaret iddiasıyla yargılandığı ve beraat ettiği davayla ilgili dikkat çeken bir açıklamada bulundu.

Duruşma savcısı ve Cumhurbaşkanı’nın avukatlarının kararı istinafa götürdüğünü duyuran Dündar şu ifadeleri kullandı:

* Sevgili Müjdan Gezen ve Metin Akpınar Türk tiyatrosunun büyük ustaları, hayatlarını tiyatroya adamış çok değerli aydınlarımız. Onlar biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı’na hakaret gerekçesiyle yargılanmışlar ve beraat etmişlerdi. Ancak bugün benim, Müjdat Gezen’in değerli avukatı Celal Ülgen Bey’den aldığım bilgiye göre, gerek duruşma savcısı, gerekse Sayın Cumhurbaşkanının avukatları olayı istinafa götürmüşler. Ben bütün dilekçeleri okudum gerekçeli kararı da okudum.

* Hakim değerli bir hanımefendi, değerli bir yargı mensubu, çok güzel bir gerekçeli karar açıklamış ve bizim Halk Arenası’nda her iki sanatçımızın yaptığı konuşmaların, hakaret, sövme fiilini oluşturmadığı ve bu amaçla o sözlerin telaffuz edilmedikleri yazılmış ve bundan dolayı da düşünce özgürlüğü kapsamında değerlendirilerek beraatlerine karar verildiğini izah etmiş. Ancak Sayın Cumhurbaşkanı’nın avukatları ve duruşma savcısı olayı istinafa götürmüşler ve cezalandırılmaları gerektiği konusunda bir dilekçe yazmışlar.

ERDOĞAN’A SESLENDİ

Uğur Dündar, Erdoğan’a seslenerek şu ifadeleri kullandı:

* Ben Sayın Cumhurbaşkanı’na buradan seslenerek böyle bir gelişmenin aslında hem kendisi hem de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının giderek yıpranan özellikle emekli amirallere reva görülen son muameleden sonra, elektronik kelepçe uygulanmasından sonra toplumda giderek artan hassasiyetin bir demokratik hoş görüyü zorunlu kıldığı ve Sayın Cumhurbaşkanı’nın aslında belki haberi bile yoktur, avukatlarının istinafa başvurduğundan giderek kendisine ve Adalet ve Kalkınma Partisi’ne oy kaybettiren bu tür uygulamalardan süratle vazgeçmek gerektiği konusundaki hassasiyetimizi duyurmak istiyorum.