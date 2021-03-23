Uğur Dündar: Derin kaygılar içinde gelişmeleri takip etmekteyim

KRT’de Şimdiki Zaman programında Gürkan Hacır moderatörlüğünde SÖZCÜ Gazetesi yazarları Uğur Dündar, İsmail Saymaz, gazeteci Barış Yarkadaş ve Yönetim Uzmanı Elfin Tataroğlu gündeme ilişkin konuları değerlendirdi.

“DERİN KAYGILAR İÇİNDE GELİŞMELERİ TAKİP EDİYORUM”

Dündar, Türkiye’nin İstanbul Sözleşmesi’nden ayrılmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

* AKP’nin kuruluş bildirgesinden bu yana geldiği yer son derece düşündürücü. 2002 yılında AKP’nin iktidar olacağı 3 Kasım seçimleri öncesinde yayınlanan parti programında çevrede, çeperde kalan muhafazakar kesimi, merkezdeki laik, katı, seküler yaşam biçimini benimsemiş kitleyle kaynaştırmak ve Cumhuriyet tarihinin başından beri gerçekleştirilemeyen miksi Türkiye’nin yararına halletmek, onu gerçekleştirebilmek.

* Şimdi geldiğimiz noktada 19’a yakın yıl sonra AKP bu merkezdeki iddiasını yitirmiş daha da çeperde tarikatlardan ve katı muhafazakar diyebileceğimiz kesime taviz vererek iktidarını sürdürebilme arayışları içerisine girmiş bir partidir. Yani nereden, nereye diyebileceğimiz bir yolculuk bu. O bakımdan ben tavizlerin sonrasında derin kaygılar içinde gelişmeleri takip ediyorum.

* Aynı çevreler bir süre sonra bakarsanız medeni kanunda da değişiklikler yapılmasını talep edebilirler. Ben o dönemde konuşmuştum o çevreden yetkin bazı kişilerle.

* Mesela bana şöyle söylemişti biri ‘Uğur Bey, size babanızdan miras kaldı. Bunu kız kardeşlerinizle paylaşmak ister misiniz?’ demişti. Ben de ‘Bu nasıl soru, gayet de paylaşmak isterim. Aklımın ucundan başka bir olasılık geçmez’ demiştim ama onların kafasında böyle bir projenin var olduğunu ya da bu düşünceye sahip olduklarını irkilerek anlamıştım.

“AYASOFYA İMAMI İLAN EDİLMEMİŞ ŞEYHÜLİSLAM DURUMUNA YÜKSELDİ”

Son zamanlarda ülke gündeminde olan konular hakkındaki ifadeleriyle dikkatleri üzerine çeken Ayasofya Baş İmamı Mehmet Boynukalın hakkında konuşan İsmail Saymaz, şunları söyledi:

* Ak Parti İstanbul Sözleşmesi’ni özünde kadınların haklarını tarikat ve cemaatlere diyet olarak vermiştir. Ayasofya imamını da bu bağlamda ele almak gerekir. Bu güne kadar Recep Tayyip Erdoğan cuma namazını nerede kılıyordu? Kısıklı’da kılıyordu. Kendisi Camlıca Camisini açtı, orda kılıyordu, protokol camisinde kılıyordu.

* Bugüne kadar diğer camilerin imamları Cumhurbaşkanı orada namaz kıldığı için sosyal medyadan fetva işlevi görmüyorlardı. Ama bu gün Ayasofya’ya özel atfedilen anlam sayesinde Ayasofya imamı ilan edilmemiş Şeyhülislam durumuna yükseldi.

“BU DURUM ANAYASADAN LAİKLİĞİN KALDIRILMASIYLA DEVAM EDECEK”

Türkiye’deki gericiliğin tehlikeli boyutlara geldiğini belirten Saymaz, şu ifadeleri kullandı:

* Bu gericiliğe prim verdiğinizde önünü alamayacaksınız. Bununla oyun olmaz. Atatürk din karşıtı olduğu için hilafeti kaldırmadı, ikili iktidara son vermek için kaldırdı. İki iktidar olmaz bu ülkede. Ankara’da laik iktidar, karşısında dini iktidar olmaz. AK Parti itiraz ettiği ne varsa kabusuna uyanıyor şimdi.

* Laik devleti yönetirken karşısında içinden doğmuş yeni seçenek beliriyor, bence bundan fevkalade rahatsızlar ama baş edemiyorlar, çünkü tabanı tutmak zorundalar aynı zamanda. Mehmet Boynukalın söylemleri bu gün İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırtan tarikat-cemaat koalisyonunun da sözü aynı zamanda. Ve burada da durmayacak.

* Bu Anayasa’dan laiklik maddesinin kaldırılması talebiyle devam edecek. Anayasa’dan laiklik maddesinin kaldırılması şöyle gerekçelendirilecek, ‘zaten 1921 ruhunda vardı, ne laikliği kardeşim. Hepimiz zaten ümmetiz’ denilecek. Bir sonraki adımda hilafetin bir şekilde ihdas edilmesi olacak.

“ÇOCUKLARINIZI BU SAPIK ZİHNİYETTEN KORUYUN”

Barış Yarkadaş ise İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasıyla ilgili şu değerlendirmede bulundu:

* AKP şu anda İstanbul Sözleşmesi’ni kaldırarak, tarikatlara ve cemaatlere bir gül attı. Kendi partisinin tabanındaki en muhafazakar kesimleri daha da kilitleyebilmek, konsolide edebilmek için bu adımları attı. Aslında İstanbul Sözleşmesi’nin kaldırılmasının arkasında yatan şey, en temel etken, kadın-erkek eşitliğine inanmamalarıdır.

* Bakın, peş peşe Ayasofya imamı konuşmaya başladı, hilafet çağrıları yükseliyor, artık Cedaw sözleşmesi kaldırılsın deniliyor, çocuklara istismarı, tacizi koruyan yasalar kaldırılsın deniliyor. Çocukları koruyan yasayı Lanzarote’yi kaldırmak isteyen, köşesinde yazan kişiler acaba kaç çocuğu istismar etmek istiyor? Bakıyorum bu gün o ahlaksızlar çocukların kaç yaşında cinsel ilişkiye girebileceğine dair köşelerinde yazı yazıyorlar. İş artık bu noktalara geldi.

* Buradan tüm yurttaşlarımıza sesleniyorum. Çocuklarınızı gerçekten bu sapık zihniyetten koruyun.Bu maddelere sahip çıkın. Bu maddeler hiç kimsenin çocuğu için özel çıkartılmış, özel imzalanmış maddeler değil. Bu tür sapkınlıklardan, sapıklardan korumak için çıkartılan maddeler.

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