Uğur Dündar: Düşüncelerini açıklamayanlardan korkmak gerekir

KRT TV’nin Şimdiki Zaman programında konuşan SÖZCÜ yazarı Uğur Dündar, duyuru yayımladığı için gözaltına alınan 14 emekli amiralin adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasını değerlendirdi.

“HER TÜRLÜ TEHLİKE O TİPLERDEN GELİR”

“Ben baştan itibaren bunun Anayasa’nın tüm yurttaşlara sağladığı, bireysel ya da toplu olarak düşünce açıklama özgürlüğünden ibaret yurt sever duygularla kaleme alınmış bir açıklama olduğunu söyledim” diyen Dündar, şöyle konuştu:

* Eğer Sayın Cumhurbaşkanı böyle bir suçlamayı yargıdan önce yapmak yerine, onları hedef göstermek gibi bir durum içinde kalmak yerine onları arayarak ‘Değerli amiraller, kaygılarınızı anlıyorum ancak endişeye kapılmaya gerek yok. Çünkü bizim Montrö’yü delmek ve değiştirmek gibi bir düşüncemiz asla söz konusu değil. Sizin hassasiyet gösterdiğiniz, 15 Temmuz hain darbe girişimine yol açan tarikat yapılanmasının Türk Silahlı Kuvvetlerinde kök salamayacağını, cübbeli sarıklı amiralin en kısa sürede soruşturmasının tamamlanıp gereğinin ifa edileceğini’ söylemiş olsa Sayın Cumhurbaşkanı kazançlı çıkardı.

* Ben düşüncelerini açıklayanların değil, düşüncelerini açıklamayanların birtakım arayışlara, darbe imalarına yönelik eylemler içinde bulunabileceğini düşünüyorum. Düşüncelerini açıklamayanlardan korkmak gerekir.

* Ne gelirse, her türlü tehlike o tiplerden gelir. Ben burada yargının, yanlışı düzeltme noktasında bir adım attığını, adaletin er geç tecelli edeceğine olan inancımı ifade ediyorum.