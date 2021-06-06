Uğur Dündar: Sedat Peker’i dinlerken tüylerim ürperiyor

Sedat Peker’in son videosunun ardından tüm iddiaları Genel Yayın Yönetmeni Erdoğan Aktaş, SÖZCÜ TV Youtube canlı yayınında usta gazeteci Uğur Dündar ile değerlendirdi. Dündar'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

“EN VAHİM İDDİALAR BU VİDEODAYDI”

“En vahim iddiaların yer aldığı video bu sabah yayınlandı. Eğer ben Adalet ve Kalkınma Partisi yönetiminde olsam ya da sayın genel başkanının yerinde olsam ve İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu'nun yerinde olsam bu iddialardan sonra hemen yarından tezi yok Meclis'te bir soruşturma komisyonu kurulmasını ve bu iddiaların doğru olup olmadığının araştırılmasını isterdim. İktidarın pek buna yanaşacağını zannetmiyorum.

“GÖREV MİLLET İTTİFAKI'NDAKİ PARTİLERE DÜŞÜYOR”

O zaman görev Millet İttifakı'nın Meclis'te temsil edildiği partilere düşüyor. Bu siyasi partilerin yarın bir soruşturma önergesi verip, hemen Yüce Divan yolunu açabilecek bir Meclis araştırması için harekete geçmeleri zorunluluğu doğmuş oluyor.

“SOYLU YERİNDE OLSAM…”

Ben şahsen sayın Süleyman Soylu'nun yerinde olsam hemen Yüce Divan'da yargılanmak için girişimi yapardım. Eğer dürüstlüğüne ve herhangi bir pisliğe bulaşmadığına inanıyorsa, dürüst insanların yapacakları şey budur: ‘Kardeşim soruşturun.' Bunu bir savcıya havale ederek ve kendisi İçişleri Bakanlığı'ndaki konumunu muhafaza ederek bu iddiaların üzerine gidilmeyeceğini artık neredeyse havada uçan kuşlar bile biliyorlar. Hele bugün Sedat Peker'in bazı yargı mensuplarıyla ilgili olarak anlattıklarını değerlendirdiğimizde bu gerçek apaçık bir şekilde karşımıza çıkıyor.

“O ZAMAN SİZDEN İNTİKAM ALIRLAR”

Dürüst gazetecilerin de şunu bilmesi gerekir: Kabadayı dünyasının kendi içinde şöyle bir yasası vardır; eğer gazeteci bu kişilerle bir çıkar ilişkisine girmemiş, bir dostluk tesis etmemiş ise onlara iftira olmamak, kişilik haklarına ve ailelerine sataşmamak koşuluyla yapacağı, gerçekleri aktardığı haberlerden dolayı o kesimden hiçbir zarar gelmez. Ama bir taraftan onlara gebe kalacaksınız, onlarla dostluklar kuracaksınız, sonra da ihanet edeceksiniz, o zaman sizden intikamını alırlar.

“HAYATIMIZ TÜYÜ BİTMEMİŞ YETİMİN HAKKINI KOVALAMAKLA GEÇTİ”

Bizim hayatımız tüyü bitmemiş yetimin hakkını çalanları kovalamakla geçti, yurtdışına kalanları takip etmekle geçti hatta yumruk yumruğa bile mücadele ettiğimiz insanlar oldu. Bizim oradaki amacımız neydi? Bu soygun sistemi yerini temiz bir düzene bıraksın, tüyü bitmemiş yetimin hakkı çalınmasın, insanlar kazansınlar ama yaptıkları işin karşılığını helal olarak kazansınlar demiştik. İddiamız buydu. Ama benim hayatım geçti, bugün Sedat Peker'i dinlerken benim bile tüylerim ürperiyor kardeşim… Ben bile bu kadar kirlenmeyi, ben bile bu kadar kokuşmayı, çürümeyi tahmin edemiyordum açıkça söylüyorum.

“BU NASIL OLUYOR KARDEŞİM?”

Bir siyasetçi düşünün, kendisinin hayatı kamu hizmeti yapmakla geçmiş. Ama oğlu ne kadar büyük bir deha ki 10-15 senede milyar dolarlarla oynayabilecek kadar büyük bir iş adamı olabiliyor. Bu nasıl oluyor kardeşim? Bu kadar büyük bir zenginlik hak edilerek olur mu?

“PEKER'İN VİDEOLARININ BU KADAR İLGİ ÇEKMESİNİN NEDENİ…”

Sedat Peker'in videolarının bu kadar ilgi çekmesinin nedeni; geldiği dünyayla ilgili gerçekleri paylaşması, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne başta çok büyük destek vermesi ve kendisinin bugünkü videoda söylediği gibi, ‘kardeşim madem bunları biliyordun niçin bugünlere sakladın?' diyenlere, ‘biliyordum ama o zaman ben de birtakım karışık işlerin içerisindeyim ama öylesine bir pislik silsilesi oluştu ki benim yaptığım pislikler bunun en altında kalıyor. Yine de onların arasında ne masum olanlardan biri benim' demeye getiriyor.

“SARSICI ETKİ YAPIYOR”

Kendisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'ne oy atılsın diye insanlara yemin ettirmiş. On milyonlarca liralık kahve vermiş. Seçim kampanyasında dağıtılan kahveleri kendi firması üretiyormuş. Metin Külünk'ten bahsederken söylüyor, ‘ayda 10 bin dolar değil, daha fazla paralar verdim' diyor. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin içine bu denli girmiş olan bir kişinin söyledikleri halk tarafından tabi ki çok büyük bir ilgiyle takip ediliyor ve sarsıcı etki yapıyor. Çünkü bütün enformasyon içerden.

“SİSTEMİN GELDİĞİ ÇÜRÜMÜŞLÜĞÜ GÖZLER ÖNÜNE SERİYOR”

Bunlar senin benim konuşmamla geçiştirilebilecek konular değil. Burada hakikaten sistemin geldiği çürümüşlüğü tüm çıplaklığıyla gözler önüne serme konusu var. Burada harekete geçmesi gereken de siyasi partiler, Meclis. Türkiye bu kirlenmişlikle artık bir adım öteye atamaz. İktidar partisinin Türkiye'yi 20 yıl sonra getirdiği bu bataklık, bu çürümüşlük, bütün dünya siyasetinde bana göre bir ibret tablosu oluşturabilecek kadar acıdır.”

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